Жениха, устроившего стрельбу на свадьбе на Буковине, оштрафовали

На Буковине оштрафовали жениха, который на собственной свадьбе стрелял из охотничьего карабина. Мужчина заплатит 17 тысяч гривен.

О судебном решении в отношении жениха издание сообщает со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений.

Как это было Жених на Буковине устроил стрельбу на собственной свадьбе

Стрелявшего на свадьбе жениха оштрафовали

На суде 27-летний мужчина раскаялся в содеянном, поэтому ему смягчили приговор. Максимальное наказание, которое грозило буковинцу, – 7 лет лишения свободы.

Однако суд обязал мужчину лишь заплатить штраф – 17 тысяч гривен.

Стрельба жениха на свадьбе на Буковине: что известно