Жениха, устроившего стрельбу на свадьбе на Буковине, оштрафовали
20 октября 2021 , 12:11Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
На Буковине оштрафовали жениха, который на собственной свадьбе стрелял из охотничьего карабина. Мужчина заплатит 17 тысяч гривен.
О судебном решении в отношении жениха издание сообщает со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений.
Как это было Жених на Буковине устроил стрельбу на собственной свадьбе
Стрелявшего на свадьбе жениха оштрафовали
На суде 27-летний мужчина раскаялся в содеянном, поэтому ему смягчили приговор. Максимальное наказание, которое грозило буковинцу, – 7 лет лишения свободы.
Однако суд обязал мужчину лишь заплатить штраф – 17 тысяч гривен.
Стрельба жениха на свадьбе на Буковине: что известно
- В Черновицкой области, в селе Нижние Петровцы в июле 2021 года мужчина на собственной свадьбе стрелял из охотничьего карабина в воздух.
- Он ехал на джипе с иностранной регистрацией, вылез через люк автомобиля и сделал по меньшей мере 7 хаотичных выстрелов. Все это происходило вблизи жилых домов.
- Разрешения на использование огнестрельного оружия не имел, карабин был собственностью его знакомого.
- В августе ему избрали меру пресечения в виде запрета покидать деревню без уведомления, а также обязательства отчитываться о смене места работы.