Нареченого, який влаштував стрілянину на весіллі на Буковині, оштрафували
20 жовтня 2021 , 12:06Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
На Буковині оштрафували нареченого, який на власному весіллі стріляв з мисливського карабіна. Чоловік заплатить 17 тисяч гривень.
Про судове рішення щодо нареченого видання повідомляє з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.
Як це було Наречений на Буковині влаштував стрілянину на власному весіллі
Нареченого, які стріляв на весіллі, оштрафували
На суді 27-річний чоловік розкаявся у скоєному, тому йому пом'якшили вирок. Максимальне покарання, яке загрожувало буковинцю, – 7 років позбавлення волі.
Однак суд зобов'язав чоловіка лише заплатити штраф – 17 тисяч гривень.
Стрілянина нареченого на весіллі на Буковині: що відомо
- У Чернівецькій області, у селі Нижні Петрівці у липні 2021 року чоловік на власному весіллі стріляв з мисливського карабіна в повітря.
- Він їхав на джипі з іноземною реєстрацією, виліз через люк автомобіля та зробив щонайменше 7 хаотичних пострілів. Усе це відбувалося поблизу житлових будинків.
- Дозволу на використання вогнепальної зброї не мав, карабін був власністю його знайомого.
- У серпні йому обрали запобіжний захід у вигляді заборони покидати село без попередження, а також зобов'язання звітувати про зміну місця роботи.