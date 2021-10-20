Нареченого, який влаштував стрілянину на весіллі на Буковині, оштрафували

20 жовтня 2021 , 12:06
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Джерело:

"Суспільне"

На Буковині оштрафували нареченого, який на власному весіллі стріляв з мисливського карабіна. Чоловік заплатить 17 тисяч гривень.

Про судове рішення щодо нареченого видання повідомляє з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як це було Наречений на Буковині влаштував стрілянину на власному весіллі

Нареченого, які стріляв на весіллі, оштрафували

На суді 27-річний чоловік розкаявся у скоєному, тому йому пом'якшили вирок. Максимальне покарання, яке загрожувало буковинцю, – 7 років позбавлення волі.

Однак суд зобов'язав чоловіка лише заплатити штраф – 17 тисяч гривень.

Стрілянина нареченого на весіллі на Буковині: що відомо

  • У Чернівецькій області, у селі Нижні Петрівці у липні 2021 року чоловік на власному весіллі стріляв з мисливського карабіна в повітря.
  • Він їхав на джипі з іноземною реєстрацією, виліз через люк автомобіля та зробив щонайменше 7 хаотичних пострілів. Усе це відбувалося поблизу житлових будинків.
  • Дозволу на використання вогнепальної зброї не мав, карабін був власністю його знайомого.
  • У серпні йому обрали запобіжний захід у вигляді заборони покидати село без попередження, а також зобов'язання звітувати про зміну місця роботи.
Автор: Наталія Пристанська