Женщина с Николаевской области с сообщницей продавала порно с собственными детьми

Киевские правоохранители сообщили о подозрении двум женщинам из Николаева. 30-летняя мать двоих детей вместе с 17-летней сообщницей производила, распространяла и сбывала порнографию с собственными детьми.

Иностранные коллеги сообщили украинским стражам порядка, что в интернете распространяется порнографическое видео и фото. На нем изображены 2 малолетние девочки, вероятно из Украины.

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Как действовала злонамеренная схема

Следствие установило, что детям 9 и 11 лет. Женщина действовала вместе со своей несовершеннолетней знакомой.

Злоумышленницы придумывали сексуальные сцены и заставляли детей участвовать в таких съемках. Тогда произведенные порнографические видеофайлы распространялись за деньги через Интернет.

Правоохранители уже решают, какую меру пресечения избрать. Продолжаются следственные действия, за преступление женщинам грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

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