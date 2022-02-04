Жінка з Миколаївщини зі спільницею продавала порно з власними дітьми

Київські правоохоронці повідомили про підозру двом жінкам з Миколаївщини. 30-річна мати двох дітей разом з 17-річною спільницею виготовляла, розповсюджувала та збувала порнографію з власними дітьми.

Іноземні колеги повідомили українським правоохоронцям, що в інтернеті шириться порнографічне відео та фото. На ньому зображені 2 малолітніх дівчат, ймовірно з України.

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Як діяла схема

Слідство встановило, що дітям 9 та 11 років. Жінка діяла спільно із своєю неповнолітньою знайомою.

Зловмисниці вигадували сексуальні сцени і примушували дітей брати участь у таких зйомках. Тоді виготовлені порнографічні відеофайли розповсюджували за гроші через інтернет.

Правоохоронці вже вирішують, який запобіжний захід обрати. Тривають слідчі дії, за злочин жінкам загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

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