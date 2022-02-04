Жінка з Миколаївщини зі спільницею продавала порно з власними дітьми
Джерело:Київська міська прокуратура
Київські правоохоронці повідомили про підозру двом жінкам з Миколаївщини. 30-річна мати двох дітей разом з 17-річною спільницею виготовляла, розповсюджувала та збувала порнографію з власними дітьми.
Іноземні колеги повідомили українським правоохоронцям, що в інтернеті шириться порнографічне відео та фото. На ньому зображені 2 малолітніх дівчат, ймовірно з України.
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Як діяла схема
Слідство встановило, що дітям 9 та 11 років. Жінка діяла спільно із своєю неповнолітньою знайомою.
Зловмисниці вигадували сексуальні сцени і примушували дітей брати участь у таких зйомках. Тоді виготовлені порнографічні відеофайли розповсюджували за гроші через інтернет.
Правоохоронці вже вирішують, який запобіжний захід обрати. Тривають слідчі дії, за злочин жінкам загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.
Схожі випадки в Україні
- На Київщині слідство підозрює матір та її коханця у жахливому злочині щодо своїх дітей. Відомо, що вони їх ґвалтували. Зловмисників вже затримали, їм також інкримінують створення дитячої порнографії.
- У черкасах також викрили 23 людей, які виготовляли дитяче порно. Серед них була мати, яка залучала до контенту порнографічного характеру власних малих доньок.
- Ще моторошніший злочин стався у Дніпрі. Там чоловік 17 років ґвалтував малолітніх дітей. Злочини знімав на відео і публікував у мережі. Його за це вже засудили.