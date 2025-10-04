Укр Рус
4 октября, 15:38
Жителей Шостки призвали ограничить использование природного газа: атакована распределительная станция

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Российская атака повредила газораспределительную станцию в Сумской области, что повлекло проблемы с поставками газа.
  • Жителей нескольких населенных пунктов призвали ограничить использование газа для стабилизации до завершения работ.

Россия усиленно атакует Сумскую область. В результате атаки повреждение газораспределительной станции. Есть проблемы с поставкой газа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумской филиал "Газсети" и Сумскую областную военную администрацию.

Что известно о повреждениях?

Жителей населенных пунктов Шостка, Воронеж, Богданка, Ображиевка, Ковтуново, Мироновка, Крупец и Шкирмановка просят временно ограничить потребление природного газа. Причиной стало повреждение газораспределительной станции.

Пожалуйста, минимизируйте использование газовых приборов до завершения аварийно-восстановительных работ. Это необходимо для стабилизации давления в сети и безопасности потребителей. Просим отнестись с пониманием к ситуации, 
– говорится в сообщении.

В филиале добавили, что о восстановлении стабильного газоснабжения сообщат позже. Отметим, что с такой же просьбой к местным обратился городской голова Николай Нога. Он подтвердил, что причиной повреждений стала российская атака.

"В связи с массированной, беспрецедентно мощной атакой российского агрессора просьба всех максимально ограничить использование природного газа! Это даст возможность не допустить сбой системы, следите за газовыми приборами", – сказал он.

Россияне атакуют Сумскую область

  • Россия 4 октября прицельно ударила по железной дороге в Шостке. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещенская – Новгорода-Северского. Впоследствии враг повторно атаковал и попал в электропоезд поезда Киев – Шостка.
  • Из-за атаки на второй поезд пострадали по меньшей мере 30 человек. Среди них оказалась 44-летняя женщина, кассирша пригородного поезда, и трое ее сыновей, которым 14, 11 и 7 лет. Старший ребенок – мальчик в состоянии средней тяжести.
  • Известно, что на момент атаки на железнодорожный вокзал в регионе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой дронов. Воздушные силы неоднократно сообщали о пребывании вражеских беспилотников в Сумской области.