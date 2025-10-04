Россия усиленно атакует Сумскую область. В результате атаки повреждение газораспределительной станции. Есть проблемы с поставкой газа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумской филиал "Газсети" и Сумскую областную военную администрацию.

Что известно о повреждениях?

Жителей населенных пунктов Шостка, Воронеж, Богданка, Ображиевка, Ковтуново, Мироновка, Крупец и Шкирмановка просят временно ограничить потребление природного газа. Причиной стало повреждение газораспределительной станции.

Пожалуйста, минимизируйте использование газовых приборов до завершения аварийно-восстановительных работ. Это необходимо для стабилизации давления в сети и безопасности потребителей. Просим отнестись с пониманием к ситуации,

– говорится в сообщении.

В филиале добавили, что о восстановлении стабильного газоснабжения сообщат позже. Отметим, что с такой же просьбой к местным обратился городской голова Николай Нога. Он подтвердил, что причиной повреждений стала российская атака.

"В связи с массированной, беспрецедентно мощной атакой российского агрессора просьба всех максимально ограничить использование природного газа! Это даст возможность не допустить сбой системы, следите за газовыми приборами", – сказал он.

Россияне атакуют Сумскую область