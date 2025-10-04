Росія посилено атакує Сумську область. Внаслідок атаки є пошкодження газорозподільної станції. Наразі є проблеми з постачанням газу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську філію "Газмережі" та Сумську обласну військову адміністрацію.

Що відомо про пошкодження?

Мешканців населених пунктів Шостка, Вороніж, Богданка, Ображіївка, Ковтунове, Миронівка, Крупець та Шкирманівка просять тимчасово обмежити споживання природного газу. Причиною стало пошкодження газорозподільної станції.

Будь ласка, мінімізуйте використання газових приладів до завершення аварійно-відновлювальних робіт. Це необхідно для стабілізації тиску в мережі та безпеки споживачів. Просимо поставитися з розумінням до ситуації,

– ідеться у повідомленні.

У філії додали, що про відновлення стабільного газопостачання повідомлять згодом. Зазначимо, що з таким же проханням до місцевих звернувся міський голова Микола Нога. Він підтвердив, що причиною пошкоджень стала російська атака.

"У зв’язку з масованою, безпрецедентно потужною атакою російського агресора прохання всіх максимально обмежити використання природного газу! Це дасть можливість не допустити збій системи, слідкуйте за газовими приладами", – сказав він.