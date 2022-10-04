"Героиня просто": житель Купянска рассказал об отважной женщине, передавшей ВСУ данные врага

Украинские военные недавно освободили и зачистили Купянск от захватчиков. После этого местные жители рассказали, что оккупанты делали во время оккупации.

Россияне требовали украинцев, чтобы те сотрудничали с ними. Об этом рассказала жительница Купянска.

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Пытки, запугивание и изъятие украинских книг: местные об оккупационных властях

По словам женщины, захватчики говорили, что жителям города придется платить налоги России. Также они изъяли из школ учебники на украинском и заменили их своими.

Другой житель города поделился, что оккупанты дважды арестовывали его. Они увозили мужчину в подвал, где пытали вместе с другими невинными украинцами.

По его словам, людей там было немало. В основном наносили пытки за то, что украинцы передавали информацию об оккупантах ВСУ.

Был такой период, когда появилась российская связь. Люди через интернет связывались, выходили в поля, в сорняки, в кустарники. Сам лично видел: женщина с бумажкой, где все их расположение, и она (передавала информацию украинским военным – 24 канала). Героиня просто,

– рассказывает местный житель.

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Ситуация на деоккупированных территориях Харьковщины: последние новости

За период оккупации жители Харьковщины пережили ужасы голода, обстрелов и пыток. Сейчас украинцам на освобожденных территориях нужны продукты, средства гигиены, а кому-то и новые дома.

Люди понемногу приходят в себя от оккупации. Об этом рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко.

Следует отметить, что в освобожденных районах Харьковщины нашли следы зверств кафиров. Они сменили тактику и теперь пытаются скрыть свои злодеяния.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева отмечает, что в общей сложности правоохранители уже зафиксировали почти 52 тысячи военных преступлений россиян на территории Украины. На Харьковщине люди рассказывают о жестоких пытках, изнасилованиях, убийствах, пытках и мародерстве.

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