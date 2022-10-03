Об этом 24 каналу рассказала глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. По ее словам, сделать этого оккупантам не удалось, поскольку на месте работают не только украинские прокуроры, но и международные партнеры.

К слову Радуют и кричат "Слава Украине": как дети из освобожденной Харьковщины встречают ВСУ

Что известно о преступлениях оккупантов в Харьковской области

Мезенцева отметила, что наши правоохранители зарегистрировали около 52 тысяч военных преступлений россиян на территории Украины. Еще 10 европейских стран фиксируют это в своей юрисдикции, передают в Международный уголовный суд. На недавно деоккупированных территориях Харьковской области провели более 250 опросов.

Люди свидетельствуют о страшных зверствах, в которых они становились либо сами жертвами, либо были свидетелями военных преступлений таких, как пытки, изнасилования, убийства, пытки, мародерства,

– сказала глава украинской делегации в ПАСЕ.

То есть, по ее словам, это означает, что российская армия вообще не меняет своего поведения на захваченных украинских территориях.

Мезенцева рассказала о зверствах россиян на Харьковщине и их попытках "замести следы": смотрите видео

Как оккупанты хотели "замести следы" своих зверств

Мезенцева отметила, что в Харьковской области заметно определенное изменение стратегии оккупационных войск.

Те массовые захоронения, которые правоохранительные органы нашли в лесах, свидетельствуют о том, что уже не оставляли, например, тела прямо на улицах городов, пытались, скажем так, "замести следы",

– отметила она.

Глава украинской делегации в ПАСЕ подчеркнула, что оккупантам этого не удалось, поскольку на месте работают не только украинские прокуроры, но и наши международные партнеры. Потому что фактов этих преступлений слишком много.

Мезенцева напомнила, что весь мир облетела фотография с рукой украинского военного из 93-й бригады. Из-за российских захватчиков без отца остались двое детей.

Это пазл тех страшных событий, как этим людям сейчас собрать себя вместе и пережить. Мы тоже думаем о помощи и проектах, которые финансирует и украинское правительство, и наши международные партнеры,

– заявила Мезенцева.

Речь, добавила она, о бесплатной психологической помощи, потому что ментальное здоровье является залогом физического состояния человека.

Важно! Российские солдаты совершали сексуальное насилие в отношении детей, такие случаи шокируют. В уголовных производствах установлены пять детей в возрасте от 4 до 16 лет, ставшие жертвами этой категории военных преступлений.

Военные преступления россиян в Харьковской области: что известно