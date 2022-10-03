Про це 24 каналу розповіла голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева. За її словам, зробити цього окупантам не вдалося, оскільки на місці працюють не лише українські прокурори, але й міжнародні партнери.

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Що відомо про злочини окупантів на Харківщині

Мезенцева заначила, що наші правоохоронці зареєстрували майже 52 тисячі воєнних злочинів росіян на території України. Ще 10 європейських країн фіксують це в своїй юрисдикції, передають у Міжнародний кримінальний суд. На нещодавно деокупованих територіях Харківщини провели понад 250 опитувань.

Люди засвідчують про страшні звірства, в яких вони ставали або самі жертвами, або були свідками воєнних злочинів таких, як катування, ґвалтування, вбивства, тортури, мародерства,

– сказала голова української делегації в ПАРЄ.

Тобто, за її словами, це означає, що російська армія загалом не змінює своєї поведінки на загарбаних українських територіях.

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Як окупанти хотіли "замести сліди" своїх звірств

Мезенцева зауважила, що у Харківській області помітна певна зміна стратегії окупаційних військ.

Ті масові поховання, що правоохоронні органи знайшли в лісах, свідчать про те, що вже не залишали, наприклад, тіла просто на вулицях міст, намагалися, скажімо так, "замести сліди",

– зазначила вона.

Голова української делегації в ПАРЄ наголосила, що окупантам цього не вдалося, оскільки на місці працюють не лише українські прокурори, але й наші міжнародні партнери. Тому що фактів цих злочинів забагато.

Мезенцева нагадала, що весь світ облетіла фотографія із рукою українського військового із 93-ї бригади. Через російських загарбників без батька залишилися двоє дітей.

Це пазл тих страшних подій, як цим людям зараз зібрати себе докупи і пережити. Ми теж думаємо про допомогу та проєкти, які фінансує і український уряд, і наші міжнародні партнери,

– заявила Мезенцева.

Мовиться, додала вона, про безкоштовну психологічну допомогу, тому що ментальне здоров'я є запорукою фізичного стану людини.

Важливо! Російські солдати здійснювали сексуальне насилля щодо дітей, такі випадки шокують. У кримінальних провадженнях встановлено п'ятьох дітей у віці від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії воєнних злочинів.

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