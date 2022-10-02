Відповідні відео з українськими дітьми опублікували ЗМІ. На кадрах видно, що діти зустрічають Збройні Сили України з українськими прапорами.

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Діти з радістю зустрічають ЗСУ

На відео, яке опублікували українські військові помітно, як діти радіють, що Збройні Сили України відвоювали їхні населені пункти. Вони бігають поряд з автомобілями наших військових та беруть від них солодощі.

Діти радіють приходу ЗСУ: дивіться відео



Окрім того, діти гукають "Слава Україні" нашим військовим, які зайшли у їхні населені пункти.

Покоління, яке вже знає, чого вартують ці слова,

– мовиться в повідомленні.

Варто пригадати, що російські окупанти жахливо ставляться до українських дітей. Наприклад, на Харківщині росіяни забрали їх у літні табори. Батьки розповіли, що віддали діток для того, щоб захистити від куль і снарядів. Проте до кінця вересня вороги так і не повернули їх додому.

Про свою трагедію розповіли двоє мешканок Козачої Лопані. У матерів відібрали 9-річну Поліну та 13-річну Карину. Проте скількох ще батьків залишили без дітей – не відомо.

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