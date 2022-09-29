Дівчинка плакала, бо була переконана, що воїни ЗСУ живуть на вулиці та забирають тушкованку в собак. Коли дитину запитали, чому вона так думає, та відповіла, що просто знає, передає 24 канал.
Читайте також Не знаю, де моя дитина, – жителька Козачої Лопані про доньку, яку росіяни не повертають з табору
Вони живуть на вулиці, я знаю,
– каже дівчинка.
Опісля в дитини питають, звідки воїни беруть хліб та консерви. Вона дещо задумалася, але знову заплакала і відповіла, що "забирають в собак".
Заплаканій дитині стали розповідати, що українські захисники мають можливість приготувати собі їсти на фронті й попити чай чи каву, але вона не повірила.
Дивіться відео:
Мережа розчулена
Відео зібрало понад 300 тисяч переглядів на акаунті автора, а також скільки ж на реакції українського воїна. Він і сам не стримав сліз, коли дивився на реакцію дівчинки.
Окрім того, відео розчулило й інших користувачів мережі:
- Плачу та сміюсь одночасно.
- Яка розумна дівчинка, так переживає за наших хлопців.
- Я сама плачу, коли подумаю, як хлопцям важко. Серце болить за кожного.
Може зацікавити – психолог розповіла, як допомогти дітям пережити війну: відео