Дівчинка плакала, бо була переконана, що воїни ЗСУ живуть на вулиці та забирають тушкованку в собак. Коли дитину запитали, чому вона так думає, та відповіла, що просто знає, передає 24 канал.

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Вони живуть на вулиці, я знаю,

– каже дівчинка.

Опісля в дитини питають, звідки воїни беруть хліб та консерви. Вона дещо задумалася, але знову заплакала і відповіла, що "забирають в собак".

Заплаканій дитині стали розповідати, що українські захисники мають можливість приготувати собі їсти на фронті й попити чай чи каву, але вона не повірила.

Дивіться відео:

Мережа розчулена

Відео зібрало понад 300 тисяч переглядів на акаунті автора, а також скільки ж на реакції українського воїна. Він і сам не стримав сліз, коли дивився на реакцію дівчинки.

Окрім того, відео розчулило й інших користувачів мережі:

Плачу та сміюсь одночасно.

Яка розумна дівчинка, так переживає за наших хлопців.

Я сама плачу, коли подумаю, як хлопцям важко. Серце болить за кожного.

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