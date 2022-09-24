Наталя відправила свою 13-річну доньку до табору 28 серпня. Жінка погодилась, аби дитина хоча б певний час побула у відносно "безпечному" місці та не чула вибухів. Повернути дитину окупанти мали 19 вересня. Свою історію матір дівчинки розповіла 24 каналу.

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Наталя написала розписку про те, що довіряє дитину. Зв'язок тримали через маму ще однієї сусідської дівчинки. Інші мешканці також відправили своїх дітей в табори. За словами Наталі, всі батьки виїхали за дітьми у день звільнення селища, але вона про це не знала.

Тепер жінка не знає, де її донька. Номерів телефонів "довіреної особи" теж не має.

Дитину відправили до Краснодару

Наталя розповіла, що під час окупації вона з іншими жінками пішла до сільради, де тоді були загарбники. Вони запропонували їм відправити дітей до табору на 21 день – в Краснодарський край, табір називається "Медвежонок".

"Ми порадились з мамочками, у нас 4 дітей на вулиці. І вирішили, що вони поїдуть туди, бо тут обстрілювали, ми в підвалі ночували. Аби діти відпочили і від цього всього відійшли. Поїхали вони", – розповідає жінка.

11 вересня Наталя прокинулася, але сусідів не було. Вона пішла до жінки, яка теж відправила дитину. Виявилось, що жінка теж поїхала.

Тепер я не знаю, де перебуває моя дитина, що з нею. Я просто прошу, щоб мені вернули дитинку додому,

– не стримує сліз жінка.

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З донькою зідзвонювалась через іншу жінку

Наталя каже, що не зідзвонювалась з донькою напряму. Через сусідку донька передавала мамі привіт. Казала, нібито все добре, ніхто не ображає.

"Нам давали підписати документи: довіреність, але не вказано, на кого. Сказали, ті, хто буде вивозити – одна, і ті, хто буде привозити, – інша. Ми не знали, на кого писали довіреність".

Ще одні документи, які підписали жінки, передбачали, що вони дозволяють лікарям оглянути при потребі й надати першу медичну допомогу.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни росіяни вивозили дітей з окупованих територій. Наприклад, у Маріуполі окупанти викрали щонайменше пів тисячі неповнолітніх та роздали їх російським сім'ям. Станом на 9 вересня повідомляли, що окупанти депортували до росії 7420 українських дітей.

З села відправили 13 дітей

За словами жінки, з села поїхали 13 дітей. Усі мами відправились шукати їх. Залишилась тільки Наталя та ще одна жінка.

"Ніхто не залишав нікому ніяких контактів. Сказали, що будуть передавати через сільраду. Мами сусідів зідзвонювалися, сказали, що діти поприїжджали всі хворі: з температурами, нежитем, кашлем".

У дитини нервовий зрив

Наталя у сльозах розповідає, що, коли батьки приїхали забирати інших дітей, її донька дуже рознервувалась. Дитина подумала, що з матір'ю щось сталось і вона не може до неї приїхати.

Мою дитину відправили в лікарню з нервовим зривом. Тому що вона подумала, що зі мною щось сталося, що я не могла до неї приїхати. І тепер не вона не знає, що зі мною, ні я не знаю,

– зізнається жінка.

Вона додає, це останнє, що чула про свою донечку.

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