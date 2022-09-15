Четверо дівчат та хлопець перебували у підвалі протягом 7 днів. Вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи.

Важливо На звільнених територіях фіксують масові злочини росіян, – Генштаб

Діти вже у безпеці

На звільнених територіях зараз проводять зачистку. Правоохоронці фіксують масові злочини окупантів. Як виявилось, росіяни навіть дітей закривали у підвалах. Прикордонники повідомили, що зараз усі вони в безпеці.

Що відомо про злочини окупантів на Харківщині

Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов в ефірі 24 каналу прокоментував воєнні злочини росіян на звільнених територіях Харківської області. За його словами, окупанти катували та вбивали цивільних людей . Крім того, поліцейські фіксують злочини колаборантів. Також на Харківщині працюють криміналістичні лабораторії, які приїхали з інших областей.

. Крім того, поліцейські фіксують злочини колаборантів. Також на Харківщині працюють криміналістичні лабораторії, які приїхали з інших областей. В окупованих містах росіяни ловили перехожих та садили їх у катівню . Місцеві розповідали, що люди перебували там і 48 діб, і 72. На стінах, як в концтаборі, викарбувані кількість днів. Умови утримання були жахливі. Окупанти били, допитували, зв'язували людям руки проводами.

. Місцеві розповідали, що люди перебували там і 48 діб, і 72. На стінах, як в концтаборі, викарбувані кількість днів. Умови утримання були жахливі. Окупанти били, допитували, зв'язували людям руки проводами. Радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що наразі відомо про понад 30 тисяч кримінальних злочинів на Харківщині. За його словами, насамперед Україна буде розслідувати злочини щодо державної зради. Смірнов зазначив, що вже є перші рішення суду у справах щодо колабораціонізму. Так, суд виніс понад 60 вироків зрадникам нашої держави.

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