Більшість з них це порушення росіянами законів та звичаїв ведення війни. Про це 24 каналу повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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Вже є перші вироки суду
За його словами, насамперед Україна буде розслідувати злочини щодо державної зради.
У нас загалом за колабораціонізм відкрито вже понад 1200 справ,
– розповів Смірнов.
Радник очільника Міністерства внутрішніх справ зазначив, що вже є перші рішення суду у справах щодо колабораціонізму. Так, суд виніс понад 60 вироків зрадникам нашої держави.
"Всю цю роботу проводимо й будемо проводити її далі – вона не має зараз якогось терміну завершення, бо навіть на Київщині, яка вже давно деокупована, дотепер проводяться роботи", – пояснив Смірнов.
Викриття зрадників України: останні новини
- Радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив, що у звільнених містах після того, як Нацгвардія провела зачистку, починають працювати ДБР, СБУ та Нацполіція. Вони шукають зрадників, які співпрацювали з росіянами. Денисенко наголосив, що у МВС є списки всіх причетних до організації псевдореферендумів на окупованих територіях.
- Колишньому начальнику СБУ у Харківській області Роману Дудіну оголосили про підозру. Чоловіка звинувачують у державній зраді, а також він буде притягнений до відповідальності за те, що самовільно покинув місце служби під час воєнного стану. Якщо провину Дудіна доведуть, то йому загрожує до 15 років тюрми.
- Іншу зрадницю виявили у Дніпрі. Вона працювала на підприємстві ракетно-космічної галузі та передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері, стан реалізації державних оборонних замовлень України та коригувала ракетні обстріли по Дніпру.
- В Одесі затримали російського агента, яким виявився колишній керівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю МВС України. Він збирав розвіддані, зокрема і стосовно керівництва СБУ та передавав у росію.