Більшість з них це порушення росіянами законів та звичаїв ведення війни. Про це 24 каналу повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Вже є перші вироки суду

За його словами, насамперед Україна буде розслідувати злочини щодо державної зради.

У нас загалом за колабораціонізм відкрито вже понад 1200 справ,

– розповів Смірнов.

Радник очільника Міністерства внутрішніх справ зазначив, що вже є перші рішення суду у справах щодо колабораціонізму. Так, суд виніс понад 60 вироків зрадникам нашої держави.

"Всю цю роботу проводимо й будемо проводити її далі – вона не має зараз якогось терміну завершення, бо навіть на Київщині, яка вже давно деокупована, дотепер проводяться роботи", – пояснив Смірнов.

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