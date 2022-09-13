Большинство из них – это нарушение русскими законов и обычаев ведения войны. Об этом 24 каналу сообщил советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Уже есть первые приговоры суда

По его словам, в первую очередь Украина будет расследовать преступления в отношении государственной измены.

У нас в целом за коллаборационизм открыто уже более 1200 дел,

– рассказал Смирнов.

Советник главы Министерства внутренних дел отметил, что уже есть первые решения суда по делам по коллаборационизму. Так, суд вынес более 60 приговоров предателям нашего государства.

"Всю эту работу проводим и будем проводить ее дальше – она не имеет сейчас какого-либо срока завершения, потому что даже на Киевщине, которая уже давно деоккупирована, до сих пор проводятся работы", – пояснил Смирнов.

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