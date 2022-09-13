Большинство из них – это нарушение русскими законов и обычаев ведения войны. Об этом 24 каналу сообщил советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов.
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Уже есть первые приговоры суда
По его словам, в первую очередь Украина будет расследовать преступления в отношении государственной измены.
У нас в целом за коллаборационизм открыто уже более 1200 дел,
– рассказал Смирнов.
Советник главы Министерства внутренних дел отметил, что уже есть первые решения суда по делам по коллаборационизму. Так, суд вынес более 60 приговоров предателям нашего государства.
"Всю эту работу проводим и будем проводить ее дальше – она не имеет сейчас какого-либо срока завершения, потому что даже на Киевщине, которая уже давно деоккупирована, до сих пор проводятся работы", – пояснил Смирнов.
Разоблачение предателей Украины: последние новости
- Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что в освобожденных городах после того, как Нацгвардия провела зачистку, начинают работать ГБР, СБУ и Нацполиция. Они ищут предателей, сотрудничавших с россиянами. Денисенко подчеркнул, что у МВД есть списки всех причастных к организации псевдореферендумов на оккупированных территориях.
- Бывшему начальнику СБУ в Харьковской области Роману Дудину объявили о подозрении. Мужчину обвиняют в государственной измене, а также он будет привлечен к ответственности за то, что самовольно покинул место службы во время военного положения. Если вину Дудина докажут, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.
- Другую предательницу обнаружили в Днепре. Она работала на предприятии ракетно-космической отрасли и передавала врагу информацию о новейших украинских разработках в военной сфере, состоянии реализации государственных оборонных заказов Украины и корректировала ракетные обстрелы по Днепру.
- В Одессе задержан российский агент, которым оказался бывший руководитель уголовной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины. Он собирал разведданные, в том числе и касаемо руководства СБУ, и передавал в россию.