Четыре девочки и парень находились в подвале в течение 7 дней. Они рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия.

Важно На освобожденных территориях фиксируют массовые преступления россиян, – Генштаб

Дети уже в безопасности

На освобожденных территориях сейчас проводится зачистка. Правоохранители фиксируют массовые преступления оккупантов. Как выяснилось, россияне даже детей закрывали в подвалах. Пограничники сообщили, что сейчас все они находятся в безопасности.

Что известно о преступлениях оккупантов в Харьковской области

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в эфире 24 канала прокомментировал военные преступления россиян на освобожденных территориях Харьковской области. По его словам, оккупанты пытали и убивали гражданских людей . Кроме того, полицейские фиксируют преступления коллаборантов. Также в Харьковской области работают криминалистические лаборатории, которые приехали из других областей.

. Кроме того, полицейские фиксируют преступления коллаборантов. Также в Харьковской области работают криминалистические лаборатории, которые приехали из других областей. В оккупированных городах россияне ловили прохожих и сажали их в пыточную . Местные рассказывали, что люди находились там и 48 суток, и 72. На стенах, как в концлагере, отчеканено количество дней. Условия содержания были ужасающими. Оккупанты били, допрашивали, связывали людям руки проводами.

. Местные рассказывали, что люди находились там и 48 суток, и 72. На стенах, как в концлагере, отчеканено количество дней. Условия содержания были ужасающими. Оккупанты били, допрашивали, связывали людям руки проводами. Советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что сейчас известно о более чем 30 тысячах уголовных преступлений в Харьковской области. По его словам, в первую очередь Украина будет расследовать преступления в отношении государственной измены. Смирнов отметил, что уже есть первые решения суда по делам о коллаборационизме. Суд вынес более 60 приговоров предателям нашего государства.

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