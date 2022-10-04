Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, после полуночи 4 октября захватчики нанесли 2 ракетных удара по областному центру.
Обратите внимание Ни один дом не уцелел, в подвалах – тела убитых: как выглядит освобожденная Каменка под Изюмом
По предварительной информации, враг стрелял по городу ракетами С-300.
Подробности ночного обстрела Харькова
Вражеские ракеты прилетели в Холодногорский и Новобаварский районы Харькова.
В одном из этих районов ракета попала в производственные площади. Там загорелся очень большой пожар площадью 600 квадратных метров. Спасатели долго не могли его потушить,
– рассказала Черненко.
В результате другого ракетного удара под завалами здания обнаружили тело 64-летней женщины.
Оккупанты попали в больницу в Купянске
Также от вражеских обстрелов страдают Купянск и Купянский район Харьковской области. В частности, 3 октября оккупанты обстреляли центр города. Ракета попала в здание больницы.
В результате удара погиб врач-анестезиолог. Еще 2 медсестры получили ранения. Они находятся под наблюдением медиков,
– отметила журналистка.
Кроме того, оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области. По словам Черненко, в результате обстрелов за прошедшие сутки получили ранения 63-летний мужчина и 9-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии.
Минная опасность в Купянском районе
В Купянском районе также очень остро стоит вопрос минной опасности. Как сообщила корреспондентка из Харькова, в районе двое мужчин подорвались на растяжке.
Очень важно понять, что опасно находиться там. Нельзя заходить в незнакомые места, тем более в леса. Также не стоит ходить в места, которые еще не проверили саперы. Даже если это ваш дом, огород или приусадебный участок,
– подчеркнула Черненко.
Ситуация на границе с Россией
Ситуация на границе с Россией остается напряженной.
Уместнее называть это не по линии государственной границы, а по линии фронта. Россияне постоянно обстреливают позиции ВСУ и ближайшие населенные пункты к границе. Оккупанты просто стреляют, чтобы держать в постоянном напряжении наших военных,
– отметила журналистка.
В частности, речь идет о Купянском, Дергачевском и части Волчанского районах. По словам Черненко, почти всех жителей оттуда уже эвакуировали. А россияне своими обстрелами просто уничтожают постройки в этих населенных пунктах.
Новые детали мощного удара по Харькову: смотрите видео
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- ВСУ освободили поселок Боровая Харьковской области. Этот населенный пункт дольше всего находился под оккупацией российских захватчиков.
- После деоккупации город Изюм в Харьковской области возвращается к жизни. Однако на улицах до сих пор уничтоженная техника врага, в помещениях – форма и даже документы оккупантов.
- Людям в деоккупированной Харьковской области нужны продукты, средства гигиены, новые окна и крыши. За время оккупации они пережили ужас голода и постоянные обстрелы.