Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, после полуночи 4 октября захватчики нанесли 2 ракетных удара по областному центру.

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По предварительной информации, враг стрелял по городу ракетами С-300.

Подробности ночного обстрела Харькова

Вражеские ракеты прилетели в Холодногорский и Новобаварский районы Харькова.

В одном из этих районов ракета попала в производственные площади. Там загорелся очень большой пожар площадью 600 квадратных метров. Спасатели долго не могли его потушить,

– рассказала Черненко.

В результате другого ракетного удара под завалами здания обнаружили тело 64-летней женщины.

Оккупанты попали в больницу в Купянске

Также от вражеских обстрелов страдают Купянск и Купянский район Харьковской области. В частности, 3 октября оккупанты обстреляли центр города. Ракета попала в здание больницы.

В результате удара погиб врач-анестезиолог. Еще 2 медсестры получили ранения. Они находятся под наблюдением медиков,

– отметила журналистка.

Кроме того, оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области. По словам Черненко, в результате обстрелов за прошедшие сутки получили ранения 63-летний мужчина и 9-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии.

Минная опасность в Купянском районе

В Купянском районе также очень остро стоит вопрос минной опасности. Как сообщила корреспондентка из Харькова, в районе двое мужчин подорвались на растяжке.

Очень важно понять, что опасно находиться там. Нельзя заходить в незнакомые места, тем более в леса. Также не стоит ходить в места, которые еще не проверили саперы. Даже если это ваш дом, огород или приусадебный участок,

– подчеркнула Черненко.

Ситуация на границе с Россией

Ситуация на границе с Россией остается напряженной.

Уместнее называть это не по линии государственной границы, а по линии фронта. Россияне постоянно обстреливают позиции ВСУ и ближайшие населенные пункты к границе. Оккупанты просто стреляют, чтобы держать в постоянном напряжении наших военных,

– отметила журналистка.

В частности, речь идет о Купянском, Дергачевском и части Волчанского районах. По словам Черненко, почти всех жителей оттуда уже эвакуировали. А россияне своими обстрелами просто уничтожают постройки в этих населенных пунктах.

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