Ведь враги убегали так быстро, что не взяли с собой даже самые необходимые вещи. О ситуации в городе рассказали 24 каналу представители Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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Изюм приходит в себя после месяцев оккупации

По данным УЦБС, убегая, российские оккупанты оставили военную технику и вооружение, личные вещи, униформу и даже личные документы. То есть убегали враги поспешно.

На улицах города (Изюма – 24 канал) много уничтоженной военной техники армии России, среди которой и гордость российского военно-промышленного комплекса – тяжелая огнеметная система "Сонцепек",

– говорится в сообщении центра.

Кроме того, по их данным, во время штурма россияне целенаправленно уничтожали критическую инфраструктуру города, поэтому многие здания не подлежат восстановлению. Наши спасатели разбирают завалы и пытаются восстановить у людей в домах воду, газ и свет.

К сожалению, россияне довели жителей города до гуманитарной катастрофы. Именно поэтому в Изюм до сих пор доставляют продукты, лекарства и средства гигиены.

Последствия почти 7 месяцев высадки "русского мира", которые мы увидели в освобожденных городах и селах Харьковской области, четко показывают, что Россия не уважает никаких норм гуманитарного права, а оккупанты устраивают настоящий террор гражданского населения,

– сообщили в Украинском центре безопасности и сотрудничества.

Также представители центра вспомнили, что устрашение, издевательство, пытки и голод являются реальностью российского "освобождения" для жителей временно оккупированных территорий.

Оккупанты зверски относились к украинцам

Свою историю рассказал 32-летний местный житель Изюма Александр, находившийся в рядах терробороны. Именно поэтому оккупанты взяли его в плен и хотели расстрелять.

После допроса и пыток работниками ФСБ меня повели на расстрел, однако в последний момент выстрелили мимо, а впоследствии отпустили,

– вспомнил мужчина.

По его словам, в Изюме россияне:

разграбили дома людей, а затем пытались продать награбленное на стихийных рынках;

за сопротивление оккупантам, нарушение комендантского часа людей ждали заключения и казнь;

за 3 дня до освобождения города объявили круглосуточный комендантский час, чтобы скрыть свой побег;

напоследок угрожали "вернуться через 2-3 месяца" и распространяли фейки о предстоящих репрессиях со стороны военнослужащих ВСУ.

Представители Украинского центра безопасности и сотрудничества рассказали, что псевдореферендумы, принудительная паспортизация, угрозы расправами и частичная мобилизация в России свидетельствует об отчаянии Кремля.

Как выглядит Изюм после деоккупации / Фото УЦБС

"Поэтому сейчас особенно важна поддержка Украины необходимым вооружением, чтобы ускорить освобождение пока оккупированных территорий и спасти украинцев там от российского террора", – подытожили в УЦБС.

Стоит вспомнить, что российские оккупанты бежали из Изюма в середине сентября. Уже 11 сентября украинские защитники вошли в Изюм и подняли над администрацией украинский флаг.

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