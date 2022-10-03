Адже вороги тікали так швидко, що не взяли з собою навіть найбільш необхідні речі. Про ситуацію в місті розповіли 24 каналу представники Українського центру безпеки та співпраці.

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Ізюм оговтується після місяців окупації

За даними УЦБС, тікаючи, російські окупанти залишили військову техніку та озброєння, особисті речі, уніформу і навіть особисті документи. Тобто тікали вороги поспішно.

На вулицях міста (Ізюма – 24 канал) багато знищеної військової техніки армії Росії, серед якої і гордість російського військово-промислового комплексу – тяжка вогнеметна система "Сонцепєк",

– мовиться в повідомленні центру.

Окрім того, за їхніми даними, під час штурму росіяни цілеспрямовано знищували критичну інфраструктуру міста, тому багато будівель не підлягають відновленню. Наші рятувальники розбирають завали та намагаються відновити у людей і домівках воду, газ та світло.

На жаль, росіяни довели жителів міста до гуманітарної катастрофи. Саме тому в Ізюм досі доправляють продукти, ліки та засоби гігієни.

Наслідки майже 7 місяців насаджування "русского міра", які ми побачили у звільнених містах та селах Харківщини, чітко показують, що Росія не поважає жодних норм гуманітарного права, а окупанти влаштовують справжній терор цивільного населення,

– повідомили в Українському центрі безпеки та співпраці.

Також представники центру пригадали, що залякування, знущання, катування та голод є реальністю російського "освобождєнія" для жителів тимчасово окупованих територій.

Окупанти по-звірськи ставились до українців

Свою історію розповів 32-річний місцевий мешканець Ізюма Олександр, який був у лавах тероборони. Саме тому окупанти взяли його в полон та хотіли розстріляти.

Після допиту і катування працівниками ФСБ мене повели на розстріл, однак в останній момент вистрелили повз мене, а згодом відпустили,

– пригадав чоловік.

За його словами, у Ізюмі росіяни:

розграбовували оселі людей, а потім намагалися продати награбоване на стихійних ринках;

за опір окупантам, порушення комендантської години людей чекали ув'язнення і страта;

за 3 дні до звільнення міста оголосили цілодобову комендантську годину, щоб приховати свою втечу;

наостанок погрожували "повернутися через 2 – 3 місяці" та поширювали фейки про майбутні репресії з боку військовослужбовців ЗСУ.

Представники Українського центру безпеки та співпраці розповіли, що псевдореферендуми, примусова паспортизація, погрози розправами, та часткова мобілізація в Росії свідчить про відчай Кремля.

Як виглядає Ізюм після деокупації / Фото УЦБС

"Тому зараз особливо важливою є підтримка України необхідним озброєнням, щоб пришвидшити звільнення поки що окупованих територій і врятувати українців там від російського терору", – підсумували в УЦБС.

Варто пригадати, що російські окупанти тікали з Ізюма у середині вересня. Вже 11 вересня українські захисники зайшли в Ізюм і підняли над адміністрацією український прапор.

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