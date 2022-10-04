Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, після півночі 4 жовтня загарбники завдали 2 ракетних ударів по обласному центру.

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За попередньою інформацією, ворог гатив по місту ракетами С-300.

Подробиці нічного обстрілу Харкова

Ворожі ракети прилетіли у Холодногірський та Новобаварський райони Харкова.

В одному з цих районів ракета влучила у виробничі площі. Там зайнялася дуже велика пожежа площею 600 квадратних метрів. Рятувальники довго не могли її загасити,

– розповіла Черненко.

Внаслідок іншого ракетного удару під завалами будівлі виявили тіло 64-річної жінки.

Окупанти поцілили в лікарню у Куп'янську

Також від ворожих обстрілів потерпають Куп'янськ та Куп'янський район на Харківщині. Зокрема, 3 жовтня окупанти обстріляли центр міста. Ракета влучила у будівлю лікарні.

Внаслідок удару загинув лікар-анестезіолог. Ще 2 медсестри отримали поранення. Вони перебувають під наглядом медиків,

– зазначила журналістка.

Окрім того, окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області. За словами Черненко, внаслідок обстрілів минулої доби отримали поранення 63-річний чоловік та 9-річна дівчинка, яка перебуває у важкому стані.

Мінна небезпека у Куп'янському районі

У Куп'янському районі також дуже гостро стоїть питання мінної небезпеки. Як повідомила кореспондентка з Харкова, у районі двоє чоловіків підірвалися на розтяжці.

Дуже важливо зрозуміти, що небезпечно перебувати там. Не можна заходити у незнайомі місця, тим паче в ліси. Також не варто ходити в місця, які ще не перевірили сапери. Навіть якщо це ваш будинок, город чи присадибна ділянка,

– наголосила Черненко.

Ситуація на кордоні з Росією

Ситуація на прикордонні з Росією залишається напруженою.

Доречніше називати це не лінією державного кордону, а лінією фронту. Росіяни постійно обстрілюють позиції ЗСУ та найближчі до кордону населені пункти. Окупанти просто гатять, щоб тримати у постійній напрузі наших військових,

– зазначила журналістка.

Зокрема, йдеться про Куп'янщину, Дергачівщину та частину Вовчанського району За словами Черненко, майже всіх жителів звідти вже евакуювали. А росіяни своїми обстрілами просто знищують будівлі у цих населених пунктах.

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