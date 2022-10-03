Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. Раніше повідомлялось про те, що ЗСУ звільнили найбільше селище в Україні.

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Люди оговтуються після окупації

Черненко зазначила, що на деокуповані території Харківщини нині везуть гуманітарну допомогу. Люди перш за все банально просять привезти хліба. Під час окупації вони намагались пекти його самі на вогнищах з борошна, яке знаходили.

Росіяни щось привозили, але цього не вистачало. Дуже часто люди навіть боялись виходити за нею. Якщо ми згадаємо північ Харківської області, то там з гуманітаркою ніби було простіше, бо їм розвозили її по подвір'ях. Однак кожного разу говорили, якщо допустите повернення України, то ви будете відповідати перед ЗСУ за кожний узятий пакет,

– зауважила кореспондентка.

Вона додала, що і ДСНС, і міжнародні організації відправляють багато гуманітарки. Поступово все налагоджується. Зокрема, у Старому Салтові, де зруйновані міст, люди на човнах привозять газові балони, бензин, харчі, медикаменти тощо.

"Там зовсім не стало школи, наприклад. У неї купа вирв, тож помітно, що по ній били прицільно. Це були туристичні місця, в яких завжди було людно. Тепер – порожньо", – наголосила Черненко.

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Розповіді місцевих

Один із жителів смт Старий Салтів Юрій Божко розповів, що місцевим нині потрібно зашивати вікна й, особливо, дахи. Якщо дахів не буде, люди не повернуться.

Куди повертатись, якщо все ллється на перший поверх. Потрібен також одяг, засоби гігієни, елементарні речі, якими ми користуємось щодня,

– зазначив він.

Ще один житель смт Сергій розказав, що з загарбниками було важко жити. Намагались щось пекти, смажити з тих запасів, які лишались у людей. Коли їх вигнали, вже почали привозити гуманітарку. Зокрема, з'явились хліб, тушкованка, мило. Місцеві пережили постійні обстріли.

"Так і живемо, як можемо. Думаю, вже не повернуться. Аби тільки не повернулось те, що було. Буває так, що й досі встаєш і думаєш, аби воно не повернулось", – сказав чоловік.

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