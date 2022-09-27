Жінка пропрацювала директоркою у школі до 20 липня, а потім її "звільнили" російські загарбники, коли окупували село. Про це Лідія Тільна розповіла 24 каналу.

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Як окупанти "звільнили" директорку школи

За словами жінки, росіяни змусили її написати заяву на звільнення за власним бажанням. Вона не згодна була працювати під російським прапором.

Написала заяву, і вони мене звільнили. І 20 липня, коли приїхали працівники відділу освіти, я як господиня вийшла їх зустрічати. Але ця зустріч була марною. Вони навіть не подивились мені у вічі. Зустрів їх голова чи староста, як це зараз називається. Це був мій учень, випускник, який дав згоду працювати на росію. А моя випускниця дала згоду бути директоркою школи,

– розповіла Тільна.

Вона зазначила, що лише три вчителі залишилися працювати на російських окупантів. Втім, український прапор висів у школі до останнього. І, знявши стяг, директорка принесла його додому та заховала.

Як директорка школи потрапила у катівню росіян

Тільна вирішила все-таки тікати з села. Коли вона проїхала три пости, то на четвертому її затримали загарбники. Окупант з рацією і в масці тримав відповідний список, в якому було прізвище жінки.

"Під’їхала машина і мене забрали. Вивезли далеко від людей. Коли вийшла з машини, то сказали: "На коліна". Ну а в мене сміливість у душі. Кажу їм: "Люди добрі, побійтеся бога. Що ви робите? Все-таки я жінка, 60 років. Але вони почали мені ставити ствол під горло", – розповіла Тільна.

Після цього окупанти почали питати в жінки, яку інформацію вона везе до Харкова. А згодом один із загарбників приставив директорці пістолет до голови, потім на неї накинули мішок і повезли далі.

Вони мене кинули не знаю куди. Карцер чи як його називають, 5 діб там була. Цементова підлога така, просиділа не ївши, не пивши. Тоді серед ночі знов відкрили мене, вивели. Ну, думаю, це вже все мені. Мабуть, убиватимуть,

– зазначила Тільна.

Але окупанти привели жінку до інших українців, котрих теж помістили у катівню. Там директорка просиділа 19 діб, а 12 серпня її відпустили.

"Сказали: "Ну, сьогодні ви їдете додому. Вас чоловік чекає, він сильно хвилюється". Ну і відпустили мене. Я спочатку вийшла, глянула на небо та навкруги, і запитала, де я хоч знаходжуся. Він (окупант – 24 канал) відповів "Агрегатний завод Вовчанськ", – додала жінка.

Тільна підкреслила, що тепер чекає, коли зможе повернутись на роботу та знову повісить у школі український прапор.



Лідія Тільна мріє знову повісити український прапор у своїй школі / фото 24 канал

Як Лідія Тільна пережила катівню: дивіться відео

Нагадаємо, житель звільненого міста Ізюм Максим був у російському полоні. Там чоловіка били та катували електричним струмом. Він також розповів 24 каналу, як пережив катівню.

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