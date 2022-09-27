Женщина проработала директором в школе до 20 июля, а затем ее "уволили" российские захватчики, когда оккупировали село. Об этом Лидия Тильная рассказала 24 каналу.

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Как оккупанты "уволили" директора школы

По словам женщины, россияне заставили ее написать заявление на увольнение по собственному желанию. Она не согласна была работать под российским флагом.

Написала заявление, и они меня уволили. И 20 июля, когда приехали работники отдела образования, я, как хозяйка, вышла их встречать. Но эта встреча была бесполезной. Они даже не посмотрели мне в глаза. Встретил их голова или староста, как это сейчас называется. Это был мой ученик, выпускник, давший согласие работать на россию. А моя выпускница дала согласие быть директором школы,

– рассказала Тильная.

Она отметила, что только три учителя остались работать на российских оккупантов. Впрочем, украинский флаг висел в школе до последнего. И, сняв флаг, директор принесла его домой и спрятала.

Как директор школы попала в пыточную россиян

Тильная решила все-таки бежать из села. Когда она проехала три поста, на четвертом ее задержали захватчики. Оккупант с рацией и в маске держал соответствующий список, в котором была фамилия женщины.

"Подъехала машина и меня забрали. Вывезли далеко от людей. Когда вышла из машины, то сказали: "На колени". Ну а у меня смелость в душе. Говорю им: "Люди добрые, побойтесь бога. Что вы делаете? Все-таки я женщина, 60 лет. Но они начали мне ставить ствол под горло", – рассказала Тильная.

После этого оккупанты начали спрашивать у женщины, какую информацию она везет в Харьков. А потом один из захватчиков приставил директору пистолет к голове, потом на нее накинули мешок и повезли дальше.

Они меня бросили, не знаю куда. Карцер или как его называют, 5 суток там была. Цементный пол такой, просидела не ев, не пив. Тогда ночью снова открыли меня, вывели. Ну, думаю, это уже мне все. Наверное, будут убивать,

– отметила Тильная.

Но оккупанты привели женщину к другим украинцам, которых тоже поместили в пыточную. Там директор просидела 19 суток, а 12 августа ее отпустили.

"Сказали: "Ну, сегодня вы едете домой. Вас муж ждет, он сильно волнуется". Ну и отпустили меня. Я сначала вышла, взглянула на небо и вокруг, и спросила, где я хоть нахожусь. Он (оккупант – 24 канал) ответил "Агрегатный завод Волчанск", – добавила женщина.

Тильная подчеркнула, что теперь ждет, когда сможет вернуться на работу и снова повесит в школе украинский флаг.



Лидия Тильная мечтает снова повесить украинский флаг в своей школе / фото 24 канал

Как Лидия Тильная пережила пыточную: смотрите видео

Напомним, житель освобожденного города Изюм Максим был в российском плену. Там мужчину избивали и пытали электрическим током. Он также рассказал 24 каналу, как пережил пыточную.

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