Об этом рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко. Ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили самый большой поселок в Украине.

Интересно Отказалась работать на врага и попала в пыточную: история храброго директора с Харьковщины

Люди приходят в себя после оккупации

Черненко отметила, что на деоккупированные территории Харьковщины везут гуманитарную помощь. Люди, прежде всего, банально просят привезти хлеба. Во время оккупации они пытались печь его сами на кострах из муки, которую находили.

Россияне что-то привозили, но этого не хватало. Очень часто люди даже боялись выходить за ней. Если мы вспомним север Харьковской области, то там с гуманитаркой вроде бы было проще, потому что им развозили ее по дворам. Однако каждый раз говорили, если допустите возвращение Украины, то вы будете отвечать перед ВСУ за каждый взятый пакет,

– заметила корреспондентка.

Она добавила, что и ГСЧС, и международные организации отправляют много гуманитарки. Постепенно все налаживается. В частности, в Старом Салтове, где разрушены мост, люди на лодках привозят газовые баллоны, бензин, продовольствие, медикаменты и т.д.

"Там совсем не стало школы, например. Возле нее куча воронок, поэтому заметно, что по ней били прицельно. Это были туристические места, в которых всегда было людно. Теперь – пусто", – подчеркнула Черненко.

Эмоциональные воспоминания людей с освобожденной Харьковщины: смотрите видео

Рассказы местных

Один из жителей пгт Старый Салтов Юрий Божко рассказал, что местным сейчас нужно зашивать окна и особенно крыши. Если крыш не будет, люди не вернутся.

Куда возвращаться, если все льется на первый этаж. Нужна также одежда, средства гигиены, элементарные вещи, которыми мы пользуемся каждый день,

– отметил он.

Еще один житель пгт Сергей рассказал, что с захватчиками было тяжело жить. Пытались что-то печь, жарить из запасов, которые оставались у людей. Когда их выгнали, уже начали привозить гуманитарку. В частности, появились хлеб, тушонка, мыло. Местные пережили постоянные обстрелы.

"Так и живем, как можем. Думаю, уже не вернутся. Лишь бы не вернулось то, что было. Бывает так, что до сих пор встаешь и думаешь, лишь бы оно не вернулось", – сказал мужчина.

Новости Харьковщины: последние события