Журналист Fox News, попавший под обстрел на Киевщине, потерял часть ноги и наполовину ослеп
Источник:телеграм-канал Людмилы Денисовой
В марте съемочная группа американского телеканала Fox News попала под обстрел оккупантов. Погибли 2 человека. Британец Бенджамин Холл выжил, но получил ранения.
Холла доставили в медицинское учреждение в Киеве. О состоянии его здоровья 8 апреля в своем телеграм-канале рассказала украинская омбудмен Людмила Денисова.
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Съемочная группа попала под артиллерийские обстрелы россиян в селе Горенко на Киевщине. Вражеский снаряд попал в их автомобиль. Погиб оператор, ирландец Пьер Закжевски, и сопровождавшая их украинская журналистка Александра Кувшинова. Это произошло 16 марта.
Холл выжил, но получил серьезные травмы
Британец Бенджамин Холл, корреспондент издания, в результате атаки потерял половину ноги с одной стороны и ступню с другой. Один глаз больше не видит, слух очень ухудшился.
Однако Бенджамин считает, что ему еще очень повезло, и выражает благодарность украинцам, которые его вытащили и спасли,
– отметила Денисова.
Украинская обмудсмен подчеркнула, что убийства и обстрелы журналистов являются грубым нарушением международного права. Об этих вопиющих фактах преступлений российских оккупантов она сообщила Комиссии ООН и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ.
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