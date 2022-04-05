Под один из артиллерийских обстрелов недалеко от Николаева попала съемочная группа CNN. Они как раз проводили съемки украинских солдат.

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Съемочная группа CNN попала под артобстрел возле Николаева

Так, команда CNN на перекрестке дорог к югу от Николаева, близ города Александровка, была всего в нескольких метрах от артиллерийских снарядов.

На кадрах, транслируемых CNN в течение дня, видно, как старший международный корреспондент CNN Бен Ведеман и его пять членов экипажа подбираются к одной из своих машин после того, как два снаряда приземлились близко к своей позиции.

Удар произошел примерно в 150 метрах от места их расположения. Команда пала на землю, когда произошла еще одна атака.

Теперь мы стараемся выбраться из этого района как можно скорее. Наша другая машина, полностью уничтожена,

– говорит Ведеман на камеру, когда они убегают.

Ни один из членов не пострадал, но автомобили группы были повреждены.

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