Під один з артилерійських обстрілів неподалік Миколаєва потрапила знімальна група CNN. Вони саме проводили зйомки українських солдатів.

До теми Внаслідок обстрілів Миколаєва загинули 10 людей, 46 – травмовані

Знімальна група CNN потрапила під артобстріл біля Миколаєва

Так, команда CNN на перехресті доріг на південь від Миколаєва, поблизу міста Олександрівка, була всього за декілька метрів від артилерійських снарядів.

На кадрах, які транслювали CNN протягом дня, видно, як старший міжнародний кореспондент CNN Бен Ведеман та його п'ять членів екіпажу підбираються до однієї зі своїх машин після того, як два снаряди приземлилися близько до своєї позиції.

Удар стався приблизно за 150 метрів від місця їх розташування. Команда впала на землю, коли сталася ще одна атака.

Тепер ми намагаємося вибратися з цього району якомога швидше. Наша інша машина, повністю знищена,

– каже Ведеман на камеру, коли вони втікають.

Жоден із членів не постраждав, але автомобілі групи було пошкоджено.

Зверніть увагу – Миколаїв обстріляли ракетними снарядами: дивіться відео