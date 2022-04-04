У постраждалих травми різного ступеня важкості. Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Нагадаємо, що уранці окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Вдень місто обстріляли касетними бомбами.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, загарбники влучили у 5 медзакладів міста. Пізніше Олександр Сєнкевич уточнив, що унаслідок ворожих обстрілів зруйноване гінекологічне відділення однієї з лікарень.

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