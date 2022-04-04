У пострадавших травмы различной степени тяжести. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Заметьте Оккупанты обстреляли один из районов Николаева: есть раненые и погибшие, среди которых дети

Напомним, что утром оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Днем город обстреляли кассетными бомбами.

По словам председателя Николаевской ОВА Виталия Кима, захватчики попали в 5 медучреждений города. Позже Александр Сенкевич уточнил, что в результате вражеских обстрелов разрушено гинекологическое отделение одной из больниц.

Интересно – отец российского полковника, который живет в Николаеве, обратился к оккупантам: смотрите видео