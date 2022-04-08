Холла доставили в медицинское учреждение в Киеве. О состоянии его здоровья 8 апреля в своем телеграм-канале рассказала украинская омбудмен Людмила Денисова.

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Съемочная группа попала под артиллерийские обстрелы россиян в селе Горенко на Киевщине. Вражеский снаряд попал в их автомобиль. Погиб оператор, ирландец Пьер Закжевски, и сопровождавшая их украинская журналистка Александра Кувшинова. Это произошло 16 марта.

Холл выжил, но получил серьезные травмы

Британец Бенджамин Холл, корреспондент издания, в результате атаки потерял половину ноги с одной стороны и ступню с другой. Один глаз больше не видит, слух очень ухудшился.

Однако Бенджамин считает, что ему еще очень повезло, и выражает благодарность украинцам, которые его вытащили и спасли,

– отметила Денисова.

Украинская обмудсмен подчеркнула, что убийства и обстрелы журналистов являются грубым нарушением международного права. Об этих вопиющих фактах преступлений российских оккупантов она сообщила Комиссии ООН и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ.

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