Холла доставили до медичного закладу в Києві. Про стан його здоров'я 8 квітня у своєму телеграм-каналі розповіла українська омбудменка Людмила Денісова.

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Росіяни відкрили вогонь по авто журналістів

Знімальна група потрапила під артилерійський обстріл росіян у селі Горенка на Київщині. Ворожий снаряд влучив у їхній автомобіль. Загинув оператор, ірландець П'єр Закжевскі, й українська журналістка Олександра Кувшинова, яка їх супроводжувала. Це трапилося 16 березня.

Холл вижив, але отримав серйозні травми

Британець Бенджамін Холл, кореспондент видання, внаслідок атаки втратив половину ноги з одного боку та ступню з іншого. Одне око більше не бачить, слух дуже погіршився.

Проте Бенджамін вважає, що йому ще дуже пощастило та висловлює вдячність українцям, які його витягли та врятували,

– зазначила Денісова.

Українська обмудсменка наголосила, що вбивства та обстріли журналістів є грубим порушенням міжнародного права. Про ці кричущі факти злочинів російських окупантів вона повідомила Комісію ООН й експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ.

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