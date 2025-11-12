Журналисты дозвонились до Цукермана – "Шугармена": обещает вернуться в Украину, но не сейчас

Медийщики "Схем" (проекта "Радио Свобода") смогли поговорить по телефону с Александром Цукерманом ("Шугарменом"). Он хоть и неохотно, но все же прокомментировал подозрение, выдвинутое ему НАБУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Когда Цукерман вернется в Украину и что говорит о подозрении?

Источники "Схем" в правоохранительных органах утверждают, что 61-летний Александр Цукерман выехал из Украины официально несколько недель назад.

СМИ предположило, что точкой назначения "Шугармена" может стать Израиль, ведь именно загранпаспорт гражданина Израиля был у Цукермана на начало полномасштабного вторжения. И именно по нему он ранее выезжал из Украины.

Я не очень настроен общаться сейчас,

– ответил Цукерман медийщику "Схем" Георгию Шабаеву.

На уточняющие вопросы добавил: его позиция по делу НАБУ – "все неправда, все ложь".

Слушайте общение Цукермана ("Шугармен") с журналистами: аудиозапись

Он не уточнил, находится ли в Израиле, мол, это не имеет значения и он не хочет общаться. Но пообещал вернуться в Украину, потому что это его родина.

Правда, конкретных сроков не указал.

Когда будет время,

– коротко сказал Цукерман.

В чем подозревают Цукермана?

Следствие называет его соорганизатором коррупционных схем в сфере энергетики во главе с Тимуром Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.

На так называемых пленках Миндича, то есть аудиозаписях, которые выкладывает НАБУ, Цукерман фигурирует под именем "Шугармена".

Братья Цукерманы, Михаил и Александр, тоже срочно покинули Украину. Как и Миндич. Напомню, что именно они вели "финансовую часть" у Тимура Миндича. Ну и фигурируют в ФБР по делу. Михаил Цукерман является давним другом детства родственника Миндича, Леонида Миндича. Который летом пытался тоже бежать, но НАБУ успели перехватить. Кстати, бежал он в США,

– писал о Цукерманах нардеп Ярослав Железняк.

11 ноября Цукерману объявили подозрение как работнику бэк-офиса, через который могли отмывать средства.

12 ноября Юлия Свириденко сообщила: Кабмин на внеочередном заседании внес на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана. В тот же день ранее Владимир Зеленский анонсировал санкции против нескольких лиц.