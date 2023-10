Ракеты-ястребы от Испании: как ЗРК HAWK усилят ПВО Украины в условиях сложной зимы

На саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, Испания объявила о вооруженной помощи Украине. В интервью 24 Каналу глава минобороны Испании подтвердила, что Украина получит 6 пусковых установок для ЗРК Hawk. Это оружие прошло проверку временем, не требует длительного обучения, а на складах в Европе и мире достаточно много ракет MIM-23.

Это оружие не так просто, как его позиционируют некоторые "эксперты". Более того, до сих пор стоит на вооружении во многих странах. Да, это старый комплекс, однако, в условиях, когда "зима близко", а россияне обязательно снова попытаются уничтожить украинскую энергетику, будет иметь значение каждая пусковая установка, каждый дивизион. Кроме того, президент летал в Испанию не только за Hawk. 24 Канал объясняет важность этих ЗРК для Украины.

Зачем Украине ЗРК HAWK

Испания с начала полномасштабного вторжения помогает Украине очень активно. Министерство обороны этой страныв эксклюзивном интервьюподтвердила, что Украина получит большой пакет военной помощи после заседания контактной группы в Брюсселе.В частности, учитывая сложную зиму и российские обстрелы стратегических объектов, которых, к сожалению, ожидают в Украине, Испания передает не только, а также гуманитарные грузы.Маргарита Роблес посетила украинских военных, проходящих подготовку в Испании / Фото МВД

Таким образом, увеличение количества простых ЗРК не только улучшает защиту украинского неба, но и высвобождает ресурсы для выполнения новых задач вблизи линии фронта. Особенно, если учитывать тот факт, что украинские С-300 и "Буки" уже заканчиваются. Кстати, это тоже не последнее слово науки и техники, однако эти ЗРК доказали собственную эффективность уже много раз.

ЗРК Hawk уже на вооружении украинских сил ПВО/ПРО. О поставке 10 ЗРК Испания объявила еще в конце 2022 года, когда формировалась коалиция ПВО для защиты Украины от российских ракетных обстрелов и налетов иранских "Шахедов". Украинские военные хорошо знают это оружие и активно применяют. Речь идет о первых четырех ЗРК. Теперь Испания передает остальные.

ЗРК HAWK – ветеран ПВО

ЗРК HAWK – разработка времен начала Холодной войны авторства США.

На боевом дежурстве MIM-23 HAWK – с 1959 года первое боевое применение комплекса зафиксировано в 1967 году во время Шестидневной войны на Ближнем Востоке.

с 1959 года первое боевое применение комплекса зафиксировано в 1967 году во время Шестидневной войны на Ближнем Востоке. США передали эти ЗРК Израилю для защиты ядерных объектов от посягательств панарабской коалиции, спонсируемой и вооружаемой СССР. В дальнейшем HAWK стали основой ПВО Израиля и пугающим сном для советских пилотов-инструкторов.

В 1971 году система была модернизирована и была на службе до середины 1990-х, когда на смену HAWK пришел ЗРК PATRIOT (это тоже сокращение, поэтому все буквы прописные), при этом на вооружении Корпуса морской пехоты США эти ЗРК вообще были до 2002 года.

Название HAWK –это традиционная для американского оборонпрома игра слов и смыслов – это Homing All the Way Killer (перехватчик, управляемый по всей траектории полета), а также буквальный перевод –Ястреб, хищная птица, которая ведет себя в соответствии с запрограммированными в ракете функциями.Зенитно-ракетный комплекс MIM-23 HAWK / Фото Pinterest

Но это вооруженные силы США, в других странах ЗРК HAWK продолжили нести службы, в частности, в странах НАТО. Более того, производство ракет и комплексов было перенесено в Европу. Сейчас речь идет о десятках тысяч ракет, хранящихся на складах США и их союзниках по всему миру – от Испании до Японии. Лишь в начале 21 века операторы MIM-23 HAWK начали отказываться от этих комплексов в пользу более технологичных и значительно более дорогих. Да, Германия это сделала в 2005-м, а Франция – в 2012 году.

При этом HAWK по-прежнему остается на вооружении многих стран. Например, в той же Испании, а также Греции, Швеции, Румынии и Турции (последняя активно применяет их в Сирии и Ливии).

MIM-23 HAWK – основные характеристики

разработчик – Raytheon Technologies (США),

Raytheon Technologies (США), ракета – MIM-23,

MIM-23, класс – "земля – воздух",

скорость полета ракеты 2,4 Маха (817 метров в секунду),

2,4 Маха (817 метров в секунду), высота поражения цели (практический предел) – до 20 километров,

до 20 километров, дальность перехвата – до 40 километров,

до 40 километров, приблизительная стоимость комплекса – 15 миллионов долларов,

приблизительная стоимость ракеты MIM-23 – 250 тысяч долларов,

вес ракеты – 590 килограммов,

590 килограммов, длина – 5,08 метра,

5,08 метра, боевая часть – осколочная боеголовка весом 54 килограмма.



Характеристики HAWK / Инфографика ArmyInform

Модернизация HAWK

ЗРК и снаряды постоянно проходили модернизацию и обновление. По мере того как армии противников США и НАТО получали новое оружие, а их ракеты становились все более смертоносными, MIM-23 HAWK получали новые "фишки", в частности, улучшенные радарные системы, системы радиоэлектронной защиты и возможность наводиться на глушилки, а также даже способность перехватывать тактические баллистические ракеты малой дальности.

За 60 лет своего существования ЗРК HAWK получил по меньшей мере шесть существенных обновлений и комплексы последнего поколения уже не имеют ничего общего с первыми системами, вставшими на вооружение в начале Холодной войны.

Последнее обновление системы (так называемая Фаза III) произошло в 1995 году, то есть можно говорить, что HAWK вполне равнозначен по сравнению с российскими комплексами. А по некоторым параметрам даже лучше.



Зенитно-ракетный комплекс MIM-23 HAWK Фото / root-nation

Особенности ракеты MIM-23

Зенитная ракета MIM-23 имеет тонкий цилиндрический корпус и четыре длинных дельтовидных крыла со срезанными хордами, простирающимися от середины корпуса до несколько суженного хвостового оперения. Каждое крыло имеет заднюю поверхность управления.

MIM –сокращение от Mobile Interceptor Missile – мобильная ракета-перехватчик.

Ракета MIM-23 приводится в движение двойным двигателем тяги с фазой разгона и поддержкой. Ракеты MIM-23A были оснащены двигателем M22E8.

Следующие поколения – MIM-23B и более новые ракеты оснащены двигателем M112 с 5-секундной фазой разгона и фазой поддержки около 21 секунды. Двигатель M112 имеет более сильную тягу, что увеличивает габарит сцепления.

Смотрите видео применения ЗРК HAWK:

Из чего состоит батарея HAWK

Типичная батарея HAWK состоит из радара PAR, радара CWAR, двух радаров HPIR, радара ROR, информационно-координационного центра ICC, центра управления батареей BCC, консоли управления штурмовым огнем AFCC, командного пункта взвода PCP, 2 пусковых установок управления и 6 пусковых установок М192 с 18 ракетами MIM-23.

Пусковые могут быть как самоходными, так и прицепными. В состав батареи входят зарядные устройства и вспомогательные машины.

ЗРК оснащен приемником системы определения "свой – чужой", что очень важно в нынешних условиях. К примеру, у россиян эта система постоянно дает сбой, следствием чего являются постоянные поражения собственных самолетов. Последний яркий пример попал в конце сентября 2023 года, когда россияне сбили свой же Су-35 под Токмаком.

Когда разрабатывались комплексы MIM-23 HAWK, угрозы дронов-камикадзе еще не существовало в принципе, но ЗРК вполне могут быть эффективными и в нынешних реалиях, не только против самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

Специально для перехвата дронов HAWK был цифровизирован в 1995 году. В настоящее время ЗРК может одновременно перехватывать несколько целей из воздушных аппаратов, летящих на низкой высоте. Вероятность уничтожения захваченной ракетами цели составляет около 85%.