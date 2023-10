Ракети-яструби від Іспанії: як ЗРК HAWK посилять ППО України в умовах складної зими

На саміті Європейського політичної спільноти в Гранаді, Іспанія оголосила про збройну допомогу Україні. В інтерв'ю 24 Каналу глава міноборони Іспанії підтвердила, що Україна отримає 6 пускових установок для ЗРК Hawk. Ця зброя пройшла перевірку часом, не потребує тривалого навчання, а на складах у Європі та світі є доволі багато ракет MIM-23.

Ця зброя не така проста, як її позиціонують деякі "експерти". Ба більше, досі стоїть на озброєнні в багатьох країнах. Так, це старий комплекс, проте, в умовах, коли "зима близько", а росіяни обов'язково знову спробують знищити українську енергетику, буде мати значення кожна пускова установка, кожен дивізіон. Окрім того, президент літав до Іспанії не лише за Hawk. 24 Канал пояснює важливість цих ЗРК для України.

Радимо прочитати Україна отримає ЗРК Aspide, ракети Harpoon та іншу зброю: інтерв'ю з міністеркою оборони Іспанії

Для чого Україні ЗРК HAWK

Іспанія з початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні дуже активно. Міністерка оборони цієї країнив ексклюзивному інтерв'юпідтвердила, що Україна отримає чималий пакет військової допомоги після засідання контактної групи в Брюсселі.Зокрема, зважаючи на складну зиму та російські обстріли стратегічних об'єктів, яких, на жаль, очікують в Україні, Іспанія передає не лише, а також гуманітарні вантажі.Маргарита Роблес відвідала українських військових, які проходять підготовку в Іспанії / Фото МВС

Таким чином, збільшення кількості "простих" ЗРК не лише покращує захист українського неба, але й вивільняє ресурси для виконання нових завдань поблизу лінії фронту. Особливо, якщо враховувати той факт, що українські С-300 і "Буки" вже вичерпуються. До речі, це також не останнє слово науки та техніки, проте, ці ЗРК довели власну ефективність вже багато разів.

ЗРК Hawk наразі вже на озброєнні українських сил ППО/ПРО. Про постачання 10 ЗРК Іспанія оголосила ще наприкінці 2022 року, коли формувалась коаліція ППО для захисту України від російських ракетних обстрілів і нальотів іранських "Шахедів". Українські військові вже добре знають цю зброю та активно застосовують. Мовиться про перші чотири ЗРК. Тепер Іспанія передає решту.

ЗРК HAWK – ветеран ППО

ЗРК HAWK – розробка часів початку Холодної війни авторства США.

На бойовому чергуванні MIM-23 HAWK – з 1959 року, перше бойове застосування комплексу зафіксоване 1967 року під час Шестиденної війни на Близькому Сході.

з 1959 року, перше бойове застосування комплексу зафіксоване 1967 року під час Шестиденної війни на Близькому Сході. США передали ці ЗРК Ізраїлю для захисту ядерних об'єктів від посягань панарабської коаліції, яку спонсорував і озброював СРСР. Надалі HAWK стали основою ППО Ізраїля та страшним сном для радянських пілотів-інструкторів.

У 1971 році система була модернізована й була на службі до середини 1990-их, коли на зміну HAWK прийшов ЗРК PATRIOT (це теж скорочення, тому всі літери великі), при цьому на озброєнні Корпусу морської піхоти США ці ЗРК взагалі були до 2002 року.

Назва HAWK –це традиційна для американського оборонпрому гра слів і сенсів –це Homing All the Way Killer (перехоплювач, керований по всій траєкторії польоту), а також і буквальний переклад –Яструб, хижий птах, який поводитися відповідно до запрограмованих у ракеті функцій.Зенітно-ракетний комплекс MIM-23 HAWK / Фото Pinterest

Але це збройні сили США, в інших країнах ЗРК HAWK продовжили нести служби, зокрема, в країнах НАТО. Ба більше, виробництво ракет і комплексів було перенесено до Європи. Нині мова йде про десятки тисяч ракет, які зберігаються на складах США та їхніх союзників по всьому світу – від Іспанії до Японії. Лише на початку 21 століття оператори MIM-23 HAWK почали відмовлятися від цих комплексів на користь більш технологічних і значно дорожчих. Так, Німеччина це зробила у 2005-му, а Франція – у 2012-му.

При цьому HAWK досі залишається на озброєнні багатьох країн. Наприклад, тої ж Іспанії, а також Греції, Швеції, Румунії та Туреччини (остання активно застосовує їх у Сирії та Лівії).

MIM-23 HAWK – основні характеристики

розробник – Raytheon Technologies (США),

Raytheon Technologies (США), ракета – MIM-23,

MIM-23, клас – "земля – повітря",

швидкість польоту ракети – 2,4 Маха (817 метрів на секунду),

2,4 Маха (817 метрів на секунду), висота ураження цілі (практична межа) – до 20 кілометрів,

до 20 кілометрів, дальність перехоплення – до 40 кілометрів,

до 40 кілометрів, приблизна вартість комплексу – 15 мільйонів доларів,

приблизна вартість ракети MIM-23 – 250 тисяч доларів,

вага ракети – 590 кілограмів,

590 кілограмів, довжина – 5,08 метра,

5,08 метра, бойова частина – осколкова боєголовка вагою 54 кілограми.



Характеристики HAWK / Інфографіка ArmyInform

Модернізація HAWK

ЗРК і снаряди до неї постійно проходили модернізацію та оновлення. В міру того, як армії противників США і НАТО отримували нову зброю, а їхні ракети ставали все смертоноснішими, MIM-23 HAWK отримували нові "фішки", зокрема, покращені радарні системи, системи радіоелектронного захисту та можливість наводитись на глушилки, а також навіть здатність перехоплювати тактичні балістичні ракети малої дальності.

За 60 років свого існування ЗРК HAWK отримав щонайменше шість суттєвих оновлень і комплекси останнього покоління вже не мають геть нічого спільного з першими системами, які стали на озброєння на початку Холодної війни.

Останнє оновлення системи (так звана Фаза III) відбулося в 1995 році, тобто можна говорити, що HAWK цілком рівнозначний у порівнянні з російськими комплексами. А по деяких параметрах навіть кращий.



Зенітно-ракетний комплекс MIM-23 HAWK Фото / root-nation

Особливості ракети MIM-23

Зенітна ракета MIM-23 має тонкий циліндричний корпус і чотири довгі дельтоподібні крила зі зрізаними хордами, що простягаються від середини корпусу до дещо звуженого хвостового оперення. Кожне крило має задню поверхню управління.

MIM –скорочення від Mobile Interceptor Missile — мобільна ракета-перехоплювач.

Ракета MIM-23 приводиться в рух подвійним двигуном тяги з фазою розгону та фазою підтримки. Ракети MIM-23A були оснащені двигуном M22E8.

Наступні покоління – MIM-23B і новіші ракети оснащені двигуном M112 з 5-секундною фазою розгону та фазою підтримки близько 21 секунди. Двигун M112 має сильнішу тягу, що збільшує габарит зчеплення.

Дивіться відео застосування ЗРК HAWK:

З чого складається батарея HAWK

Типова батарея HAWK складається з радара PAR, радара CWAR, двох радарів HPIR, радара ROR, інформаційно-координаційного центру ICC, центру керування батареєю BCC, консолі управління штурмовим вогнем AFCC, командного пункту взводу PCP, 2 пускових установок управління та 6 пускових установок М192 з 18 ракетами MIM-23.

Пускові можуть бути як самохідними, так і причіпними. До складу батареї входять зарядні пристрої та допоміжні машини.

ЗРК оснащений приймачем системи визначення "свій – чужий", що надзвичайно важливо в нинішніх умовах. Наприклад, у росіян ця система постійно дає збій, наслідком чого є постійні ураження власних літаків. Останній яскравий приклад трапився наприкінці вересня 2023 року, коли росіяни збили свій же Су-35 під Токмаком.

Коли розроблялися комплекси MIM-23 HAWK, загрози дронів-камікадзе ще не існувало в принципі, але ЗРК цілком можуть бути ефективними і в нинішніх реаліях, не лише проти літаків, гвинтокрилів і крилатих ракет.

Спеціально для перехоплення дронів HAWK був цифровізований у 1995 році. Нині ЗРК може одночасно перехоплювати кілька цілей з-поміж повітряних апаратів, що летять на низькій висоті. Ймовірність знищення захопленої ракетами цілі складає близько 85%.