Про нове озброєння, тренування українських військових та військову підтримку з боку Іспанії – читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Довідково! Марія Маргарита Роблес – відома іспанська юристка, суддя та політикиня. З 7 червня 2018 року очолює міністерство оборони Іспанії. З 2019 року по 13 січня 2020 року також виконувала обов'язки міністра закордонних справ Іспанії.



Відзначимо, що міністерка неодноразово відвідувала українських військових, які набувають досвіду в Іспанії.

Дивіться відео інтерв'ю 24 Каналу з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес:

Яку зброю отримає Україна від Іспанії

Окрім зустрічі міністрів оборони, була й зустріч у форматі "Рамштайн". Яку допомогу Україна вже отримала від Іспанії в межах засідань Контактної групи?

Від початку цієї жахливої агресії Росії проти України Іспанія була твердо віддана Україні. Ми вважаємо, що Україна захищає не лише свою територіальну цілісність, але й цінності, свободу і демократію в усьому світі. Саме тому ми з самого початку були твердо віддані Україні й продовжуємо залишатись відданими.

Минулого тижня президент Зеленський відвідав Гранаду. Прем'єр-міністр Іспанії підкреслив зобов'язання, які Іспанія втілює на практиці з першого дня. Наша допомога Україні надається в усіх сферах: цивільне та військове обладнання, тренінги та гуманітарна допомога.

Що стосується обладнання, то ми надали як летальну, так і нелетальну допомогу. Зокрема, ми відправили 10 Leopard 2A4, які вже повністю функціонують в Україні, разом з польськими, німецькими та іншими країнами.

Ми також надіслали пускові установки Hawk і різні види боєприпасів. Сьогодні на цій зустрічі "Рамштайн" ми взяли на себе зобов'язання продовжувати надсилати пускові установки Hawk, збільшивши їхню кількість, а також боєприпаси калібру 105 і 155 міліметрів. Ми також відправили бронемашини. Але ми зробили й багато інших постачань.

Ми також відправляли гуманітарні вантажі. Минулої зими ми відправили чимало зимового одягу, а також машини швидкої допомоги та польовий госпіталь.

Крім того, ми приймаємо багато поранених українських воїнів, які отримують допомогу у військовому госпіталі в Сарагосі.

Мушу сказати, що ваші поранені військові є прикладом героїзму: попри страшні ампутації, вони хочуть одужати, щоб незабаром повернутися і знову воювати в Україні.

І, нарешті, я також хочу нагадати про все, що стосується тренувань, які ми проводимо, в основному в місті Толедо, але також і в інших містах Іспанії. На цей час понад 2 000 українських комбатантів і солдатів проходять підготовку в різних сферах, в тому числі й в галузі військової першої медичної допомоги, що також є дуже важливим для нас.

І на зустрічі "Рамштайн", в якій брали участь понад 50 країн, Іспанія ще раз продемонструвала ту прихильність, яку ми завжди повторюємо. Іспанія буде з Україною, з громадянами України доти, доки Україна не виграє цю війну проти Путіна.

Найближчим часом Україна отримає додатковий пакет з шести зенітно-ракетних комплексів Hawk, боєприпасів для артилерії калібру 155 і 105 міліметрів, а також протидронних систем і додасть ще п'ять БТРів до 40 вже поставлених. Це має задовольнити найбільш нагальні потреби.

Буде важка зима, але Україна вистоїть за підтримки союзників

Якими були основні меседжі Володимира Зеленського, і чи задоволений він результатами?

Президент Зеленський подякував усім країнам, тому що він усвідомлює, які докладаються зусилля. Але водночас він підкреслив щось дуже важливе, що ми всі поділяємо: ця війна має бути виграна Україною, тому що Україна не може дозволити собі програти цю війну. Вона її не програє, ми всі віддані Україні.

Саме тому він попросив усіх нас продовжувати надсилати озброєння. Ми знаємо, що зима буде важкою, але я хотіла б підкреслити солідарність і відданість Іспанії Україні, а також захоплення, яке ми відчуваємо через героїзм українців.

Ми прийняли майже 180 000 українців, які наразі проживають в Іспанії, а також поранених учасників бойових дій та інших осіб, які проходять підготовку. Всі вони є прикладом героїзму та відданості цінностям свободи, миру та територіальної цілісності, які захищає Україна.

Іспанія передала Україні Aspide та Harpoon

Іспанія надає Україні нові системи протиповітряної оборони для захисту енергетичної та портової інфраструктури. Наскільки зрілим було це рішення для вашої країни?

Як я вже сказала, з лютого 2022 року, ми відправляємо всі види обладнання в Україну.

Надсилання обладнання з Іспанії в Україну передбачає, довгий шлях через інші європейські країни. Тому, з міркувань безпеки ми не надто відкрито про це висловлюємося.

Але ми допомагаємо в усіх галузях – і в сфері боєприпасів, і в галузі бойових танків, і в галузі протиповітряної оборони. Ми відправили не лише пускові установки Hawk, але й наземну систему ЗРК Aspide і важливі ракети, такі як Harpoon.

Зверніть увагу! Наземний зенітно-ракетний комплекс Spada Aspide відомий як Skyguard Aspide є італійсько-швейцарською розробкою. Це ЗРК малої дальності для протиповітряної оборони певних районів чи об'єктів. Ця зброя містить зенітні керовані ракети та ракети класу "повітря – повітря". Aspide можуть використовувати проти літаків, гелікоптерів, а також літальних апаратів, що пілотуються дистанційно, а також ракет класу "повітря – земля". Керована ракета Aspide має напівактивну радіолокаційну головку самонаведення, яка потребує підсвічування цілі з носія. Обладнання Skyguard-Aspide розраховане на те, що такий комплекс може працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватись даними із ЗРК інших типів.

Підготовка українських військових та підтримка України, попри війну в Ізраїлі

Українські військові проходять підготовку в Іспанії. Розкажіть, будь ласка, скільки військових проходять підготовку і які конкретно навички вони отримують?

Цього року ми вже підготували понад 2 000 українських бійців, і ми сподіваємося збільшити їхню кількість до 4 тисяч осіб. Ми повністю віддані цій підготовці, що координується Європейським Союзом і має на меті підготувати до 40 000 українців.

Ми проводимо тренування у всіх сферах: розмінування (сфера, яку ми вважаємо дуже важливою), а також у веденні бою і наданні першої медичної допомоги. У цьому сенсі ми навчаємо військових користуватися Hawk і Leopard, і ми запропонували можливість забезпечити подальшу підготовку в разі потреби.

З огляду на події в Ізраїлі, чи залишається НАТО єдиним для України?

Тут немає жодних сумнівів. Сьогодні вступні слова як генерального секретаря НАТО, так і представників США, а також самого президента Зеленського і решти членів Альянсу дуже чітко підкреслили нашу солідарність з Ізраїлем. Ми засуджуємо всі види насильства, як у цьому випадку, коли постраждав Ізраїль. Іспанія також беззастережно засуджує терористичні напади, скоєні ХАМАС.

Водночас Іспанія завжди буде з Україною, тому що Мадрид вважає, що ми завжди повинні захищати прапор миру.