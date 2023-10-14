О новом вооружении, тренировке украинских военных и военной поддержке со стороны Испании – читайте в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Справочно! Мария Маргарита Роблес – известная испанская юристка, судья и политик. С 7 июня 2018 возглавляет министерство обороны Испании. С 2019 года по 13 января 2020 также исполняла обязанности министра иностранных дел Испании.



Отметим, что министр неоднократно посещала украинских военных, которые приобретают опыт в Испании.

Смотрите видео интервью 24 Канала с министром обороны Испании Маргаритой Роблес:

Какое оружие получит Украина от Испании

Кроме встречи министров обороны была и встреча в формате "Рамштайн". Какую помощь Украина уже получила от Испании на заседаниях Контактной группы?

С начала этой ужасной агрессии России против Украины Испания была твердо отдана Украине. Мы считаем, что Украина защищает не только свою территориальную целостность, но ценности, свободу и демократию во всем мире. Именно поэтому мы с самого начала были твердо привержены Украине и продолжаем оставаться преданными.

На прошлой неделе президент Зеленский посетил Гранаду. Премьер-министр Испании подчеркнул обязательства, которые Испания реализует на практике с первого дня. Наша помощь Украине оказывается во всех сферах: гражданское и военное оборудование, тренинги и гуманитарная помощь.

Что касается оборудования, то мы предоставили как летальную, так и нелетальную помощь. В частности, мы отправили 10 Leopard 2A4, которые уже полностью функционируют в Украине вместе с польскими, немецкими и другими странами.

Мы также отправили пусковые установки Hawk и разные виды боеприпасов. Сегодня на этой встрече "Рамштайн" мы обязались продолжать отправлять пусковые установки Hawk, увеличив их количество, а также боеприпасы калибра 105 и 155 миллиметров. Мы также отправили бронемашину. Но мы сделали и многие другие поставки.

Мы также отправляли гуманитарные грузы. Прошлой зимой мы отправили немало зимней одежды, а также машины скорой помощи и полевой госпиталь.

Кроме того, мы принимаем много раненых украинских воинов, получающих помощь в военном госпитале в Сарагосе.

Должна сказать, что ваши раненые военные являются примером героизма: несмотря на страшные ампутации, они хотят поправиться, чтобы вскоре вернуться и снова воевать в Украине.

И, наконец, я также хочу напомнить обо всем, что касается тренировок, которые мы проводим, в основном в городе Толедо, но также и в других городах Испании. В настоящее время свыше 2 000 украинских комбатантов и солдат проходят подготовку в разных сферах, в том числе и в области военной первой медицинской помощи, что также очень важно для нас.

И на встрече "Рамштайн", в которой участвовало более 50 стран, Испания еще раз продемонстрировала ту приверженность, которую мы всегда повторяем. Испания будет с Украиной, с гражданами Украины, пока Украина не выиграет эту войну против Путина.

В ближайшее время Украина получит дополнительный пакет из шести зенитно-ракетных комплексов Hawk, боеприпасов для артиллерии калибра 155 и 105 миллиметров, а также противодронных систем и добавит еще пять БТРов к 40 уже поставленным. Это должно удовлетворить наиболее насущные потребности.

Будет тяжелая зима, но Украина выстоит при поддержке союзников

Какими были основные месседжи Владимира Зеленского, и доволен ли он результатами?

Президент Зеленский поблагодарил все страны, потому что он осознает, как прилагаются усилия. Но он подчеркнул что-то очень важное, что мы все разделяем: эта война должна быть выиграна Украиной, потому что Украина не может позволить себе проиграть эту войну. Она ее не проиграет, мы все преданы Украине.

Именно поэтому он попросил нас продолжать отправлять вооружение. Мы знаем, что зима будет тяжелой, но я хотела бы подчеркнуть солидарность и преданность Испании Украине, а также восхищение, которое мы испытываем из-за героизма украинцев.

Мы приняли почти 180 000 украинцев, которые сейчас проживают в Испании, а также раненых участников боевых действий и других лиц, проходящих подготовку. Все они – пример героизма и преданности ценностям свободы, мира и территориальной целостности, которые защищает Украина.

Испания передала Украине Aspide и Harpoon

Испания предоставляет Украине новые системы противовоздушной обороны для защиты энергетической и портовой инфраструктуры. Насколько зрелым было это решение для вашей страны?

Как я уже сказала, с февраля 2022 года мы отправляем все виды оборудования в Украину. Отправка оборудования из Испании в Украину предполагает долгий путь через другие европейские страны. Поэтому, из соображений безопасности, мы не слишком открыто об этом высказываемся.

Но мы помогаем во всех отраслях: и в сфере боеприпасов, и в области боевых танков, и в области противовоздушной обороны. Мы отправили не только пусковые установки Hawk, но и наземную систему ЗРК Aspide и важные ракеты, такие как Harpoon.

Обратите внимание! Наземный зенитно-ракетный комплекс Spada Aspide, известный как Skyguard Aspide, является итальянско-швейцарской разработкой. Это ЗРК малой дальности для противовоздушной обороны определенных районов или объектов. Это оружие содержит зенитные управляемые ракеты и ракеты класса "воздух – воздух". Aspide могут использовать против самолетов, вертолетов, а также летательных аппаратов, пилотируемых дистанционно, а также ракет класса "воздух – земля". Управляемая ракета Aspide имеет полуактивную радиолокационную головку самонаведения, нуждающуюся в подсветке цели с носителя. Оборудование Skyguard-Aspide рассчитано на то, что такой комплекс может работать в составе эшелонированной системы ПВО и обмениваться данными с ЗРК других типов.

Подготовка украинских военных и поддержка Украины, несмотря на войну в Израиле

Украинские военные проходят подготовку в Испании. Расскажите, пожалуйста, сколько военных проходят подготовку и какие конкретно навыки они получают?

В этом году мы уже подготовили более 2000 украинских бойцов, и мы надеемся увеличить их количество до 4 тысяч человек. Мы полностью отданы этой подготовке, которая координируется Европейским Союзом и стремится подготовить до 40 000 украинцев.

Мы проводим тренировки во всех областях: разминирование (сфера, которую мы считаем очень важной), а также в ведении боя и оказании первой медицинской помощи. В этом смысле мы учим военных пользоваться Hawk и Leopard, и мы предложили возможность обеспечить дальнейшую подготовку в случае необходимости.

Учитывая события в Израиле, остается ли НАТО единым для Украины?

Здесь нет никаких сомнений. Сегодня вступительные слова как генерального секретаря НАТО, так и представителей США, а также самого президента Зеленского и других членов Альянса очень четко подчеркнули нашу солидарность с Израилем. Мы осуждаем все виды насилия, как в этом случае, когда Израиль пострадал. Испания также безоговорочно осуждает террористические нападения, совершенные ХАМАСом.

В то же время, Испания всегда будет с Украиной, потому что Мадрид считает, что мы всегда должны защищать флаг мира.