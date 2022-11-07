Про переваги Aspide розповіли оглядачі Defense Express, які спеціалізуються на військовій техніці. Перше за все, іспанський ЗРК – універсальний.

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Як ЗСУ можуть використовувати Aspide

Як йдеться у повідомленні, зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) можна використовувати сумісно із зенітною артустановкою "Ерлікон" калібру 35 міліметрів, або з іншими зенітними артсистемами. Це дозволяє ефективніше працювати по повітряних цілях на низькій висоті.

Також повідомляється, що обладнання Skyguard-Aspide розраховане на те, що такий комплекс може працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватись даними із ЗРК інших типів.

Крім того, пускові установки комплексу Skyguard-Aspide розміщені на причіпному буксированому шасі.

Aspide розраховані здебільшого на "стаціонарну" роботу та захист стратегічних об'єктів. Йдеться про промислові підприємства, аеродроми чи морські порти.

Ймовірно, Україна використовуватиме Aspide для захисту енергетичних об'єктів від російських атак.

Тактико-технічні характеристики Selenia Aspide

Дальність – 35 кілометрів,

Максимальна висота – 8 000 метрів

Швидкість польоту – 1324 метрів на секунду,

Двигун – РДТТ SNIA-Viscosa,

Система наведення: моноімпульсна ПАРЛГСН Selenia,

Стартова вага – 220 кілограмів,

Маса бойової частини 30 кілограмів,

Довжина, – 3,7 метра,

Діаметр, – 203 міліметри,

Розмах крила, – 1 метр.

Що відомо про допомогу з боку Іспанії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес 2 листопада прибув до Києва. Під час пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою він оголосив про надання військової допомоги Україні.

Іспанія вирішила передати Україні батарею Aspide та ракети до неї, 4 системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Оглядачі Defense Express влітку писали, що Іспанія має лише 13 комплексів Aspide і купила до них 200 ракет з дальністю стрільби до 10 кілометрів та лише 51 ракету з дальністю стрільби до 20 кілометрів.

7 листопада міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Aspide, а також ЗРК NASAMS вже прибули в Україну. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Aspide та американські NASAMS найближчим часом стануть до строю і будуть захищати наше небо.

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