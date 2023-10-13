Про результати візиту Зеленського до ЄС та IT-коаліцію ексклюзивно розповів міністр оборони Латвії Андріс Спрудс кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі, під час чергового "Рамштайну", де президент України був присутній особисто.

До теми Боєприпаси та нові системи ППО: що отримає Україна від союзників після "Рамштайну"

Довідково! Андріс Спрудс – відомий латвійський дослідник зовнішньої політики, викладач та політик. Професор Ризького університету імені Страдиня, депутат 14 Сейму. Представляє партію "Прогресисти". Політик також був членом Консультативної ради Інституту зовнішньої політики Латвії та багаторічним її директором. У вересні 2023 року Спрудс був призначений главою Міноборони Латвії в кабінеті міністрів Евіки Сіліні.

Про результати "Рамштайну" для України та допомогу Латвії

Пане міністре, Ви брали участь у 16-му засіданні “Рамштайн” разом із президентом України Володимиром Зеленським. Які основні результати для України? Чи задоволений Зеленський тим, чого досягла Україна під час засідання?

Це була надзвичайно важлива зустріч за участю президента Зеленського, і, звичайно, ми обговорили, як ми можемо продовжити нашу підтримку. Я маю на увазі, що це довгострокові зусилля, і, дуже добре, що ми усвідомлюємо, наскільки це важливо, і що всі союзники за столом переговорів висловлюють потужну підтримку.

Це було основним посланням, але безумовно, підтримка має продовжуватись і надалі, аж доки Україна не переможе, а це, звичайно, займе певний час.

Зверніть увагу! Латвія активно надає військову допомогу Збройним Силам України. З початку повномасштабної війни військова підтримка України з боку Латвії вже сягнула понад 1% ВВП.

Що Україна отримала від Латвії в рамках "Рамштайну" і чого ще можна очікувати? Ми знаємо, що Латвія вже надала велику кількість допомоги для України

Безумовно, для Латвії підтримка України є дуже природною. Це підтримка з боку уряду, але я б також підкреслив, що існує дуже потужна суспільна підтримка з боку латвійського народу.

З одного боку, є пожертви від людей, з іншого боку, є конкретні постачання, які здійснює латвійський уряд, в тому числі Міністерство оборони Латвії.

Якщо говорити про конкретні постачання, то ми почали зі "стінгерів" ще до початку повномасштабного вторгнення. Але підтримка продовжується і надалі. Цього разу ми також надаємо елементи протиповітряної оборони ПЗРК, міномети, боєприпаси, що є надзвичайно важливим.

Але водночас справа не лише в техніці. Зокрема, ми приєдналися до ІТ-коаліції (на підтримку кіберзахисту України – 24 Канал). Зовсім недавно наші компанії були присутні на форумі оборонних індустрій в Києві, тож підтримка співпраці щодо ІТ-коаліції відбувається на дуже широкому рівні.

ІТ-коаліція вже запрацювала

Ця коаліція вже почала працювати, на якій стадії знаходяться ці процеси?

Я був присутній на попередній зустрічі "Рамштайн", там ми підписали угоду про співпрацю, і зараз вона починає функціонувати за координацією Естонії та Люксембургу. І перші кроки – це зустрічі експертів. А потім, звичайно, ми рухаємося крок за кроком, і я сподіваюся, що це призведе до дуже конкретних результатів.

Військова техніка є дуже важливою та вирішальною для перемоги України, але IT, кібербезпека є частиною ефективного функціонування держави, суспільства, і, звичайно, армії та оборони.

А як щодо часових рамок?

Вся коаліція почала працювати, перші кроки вже зроблені. Але я думаю, що це довгий шлях, якщо ми говоримо про часові рамки. Як тільки ми почали працювати, ми повинні збільшувати можливості та додавати нових союзників.

Цього разу ми також звернулися до партнерів, і деякі з них вже висловили бажання приєднатися. Тож я думаю, що процес триває, робота триває, імплементація триває. І, звичайно, вдосконалення також відбувається в процесі.

Оборона Латвії, досвід України та чи достатньо робить НАТО для захисту

Оскільки ви обійняли посаду міністра оборони, яка ваша головна мета на цій посаді, зокрема, що стосується підтримки України?

Є дві частини:

Перша – це, звичайно, оборона Латвії, і ми повинні зробити все, що в наших силах. Також ми будемо вчитися на досвіді української оборони та залучення підтримки суспільства.

Оборона – це багато в чому глобальне мислення. Ми повинні думати не лише про техніку, а й про те, як залучити людей, як підвищити готовність людей до кризи, конфліктів і воєн, тому що ми живемо поруч з агресором.

По-друге, також важливо працювати спільно з нашими союзниками, зокрема з дуже сильним партнером – Україною. Звичайно, підтримка України також надзвичайно важлива, але я б одразу додав, що існує процес взаємного навчання і взаємної підтримки. Ми також можемо взяти найкращий досвід з точки зору суспільної єдності.

Крім того, Україна зараз випробовує практично всі найрізноманітніші військові системи, які були створені на Заході, тому, звичайно, це взаємовигідний процес, підтримка та співпраця.

Після початку повномасштабного вторгнення НАТО почали укріпляти східний фланг Альянсу. На вашу думку, чи достатньо робить НАТО для захисту Латвії?

НАТО робить багато. Але й ми повинні виконувати національне домашнє завдання. Ми вже багато чого зробили, повернувши призов до армії, а також прагнемо збільшити кількість людей, здатних взяти в руки зброю і безпосередньо захищати країну, використовуючи військові навички.

І звичайно посилюємо сили оборонної промисловості. Тому на національному рівні ще багато чого треба зробити, але НАТО – це найуспішніший альянс в історії людства. Звичайно, ми повинні робити це разом з нашими партнерами в НАТО.

Тому так, я думаю, що це процес, який триває, і Мадридський саміт, і саміт у Вільнюсі зробили багато для того, щоб східний кордон, який межує з Росією, як агресивною країною, був захищений. І щоб було зроблено більше для підвищення потенціалу, а також для підвищення неприступності цих кордонів.