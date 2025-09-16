Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет достаточного количества систем ПВО Patriot. Он также отметил, что сейчас самым защищенным городом является Киев.

Однако россияне все равно могут атаковать его. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Sky News.

Что сказал Зеленский о защите украинских городов?

Президент отметил, что по сравнению с другими странами, возможно, в Украине есть не так уж и мало систем Patriot. Однако это количество нельзя сравнивать, поскольку сейчас государство находится в состоянии войны.

Киев является самым защищенным. Конечно, мы бы очень хотели иметь системы Patriot для всех городов, но у нас их нет. И система Patriot не стоит в самом правительственном квартале,

– рассказал Зеленский.

Интервью Зеленского для Sky News: видео Офиса президента

Он также добавил, что невозможно иметь достаточно систем, чтобы сбить 800 дронов. Однако, если украинские воины научились сбивать большинство БпЛА во время массированных атак, то, например, Польша не сможет защитить своих людей.

Зеленский заверил, что Украина готова обучать иностранные страны сбивать российские дроны и противодействовать угрозе со стороны страны-агрессора.

Системы Patriot для Украины: коротко о главном