В Буче похоронили 15 человек, тела которых не опознали

Местные власти Бучи похоронили 15 погибших во время оккупации и зверств россиян. Эти тела остались неопознанными.

Похороны погибших в Буче прошли 9 августа. Среди неопознанных тел – 14 мужчин и 1 женщина.

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Обстоятельства гибели людей

Советник мэра Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская рассказала, что тела 8 мужчин нашли в Мироцком. Оккупанты их там замучили и расстреляли. Следы пыток есть на всех 8 телах. Также есть ранение в голову и грудную клетку.

Еще 2 тела – из братских могил, 1 человек погиб в машине, а женщина сгорела в машине.

Сожженная в машине женщина на Яблонской улице, есть скелет мужчины, погибшего в машине. Из одной могилы, где было трое эксгумировано, одного опознали, он из Бучи. Из другой могилы, где 7 эксгумировано, также опознали одного мужчину из Бучи. Мы подозреваем это тела наших людей захваченных в Буче, но замученных в Мироцком. Соответственно, мы должны их похоронить,

– объяснила Скорик-Шкаровская.

Согласно процедурам захоронения, если тело погибшего не забирают родственники, то его обязаны похоронить местные власти. Сейчас, к сожалению, неизвестно о том, что с родственниками тех, кого так и не удалось опознать.

На могилах будут номерные таблички. Если найдутся родственники погибших и удастся установить родство по результатам анализа ДНК, то с разрешения следствия можно будет сменить табличку на могиле или перезахоронить тело.



Захоронение неопознанных тел в Буче / Фото Суспільного

Число погибших от рук оккупантов в Буче

8 августа Михайлина Скорик-Шкаровская сообщила, что на территории Бучанской общины обнаружили и идентифицировали 458 тел погибших. Из них 419 – убиты российскими оккупантами.

Среди погибших – 12 детей. 116 тел нашли в братской могиле возле церкви, а еще более 50 нашли не погребенными. В 5 случаях эксперты даже не могут установить пол погибших.

Кроме того, 14 жителей общины находятся в российском плену, а еще 10 считаются пропавшими без вести.

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