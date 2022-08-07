В пыточной россияне расстреляли 5 гражданских мужчин

Об очередном месте военных преступлений россиян сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. В пыточной оккупанты ставили людей на колени и убивали.

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В лагере, где была пыточная, российские войска жестоко расстреляли 5 гражданских мужчин.

Это бывший штаб агрессоров и место одной из самых жутких экзекуций во время оккупации Киевской области,

– рассказал Небытов и опубликовал видео и фото пыточной.

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российские войска в марте временно оккупировали некоторые населенные пункты в Киевской области. Под оккупацией оказались Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка, Макаров, где россияне совершали зверства над мирными людьми.

Оккупанты массово убивали людей, расстреливая их. Также войска врага пытали людей и насиловали женщин и даже детей.

Тела мирных людей, которых российские военные убили во время оккупации, продолжают обнаруживать. В июле Андрей Небытов информировал, что обнаружено 1 346 тел убитых гражданских людей. Большинство мирных людей убиты из огнестрельного оружия.

По словам Небытова, до сих пор в Киевской области считаются пропавшими без вести около 300 человек. В полиции считают, что часть пропавших без вести людей, к сожалению, погибли.

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