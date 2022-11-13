12-летнюю девочку в Луганской области изнасиловали 10 оккупантов

Российские изверги продолжают цинично нарушать все законы и обычаи войны. Захватчики насилуют украинских женщин и даже детей на временно оккупированных территориях.

В частности, СБУ получила перехваченные разговоры оккупантов, где они рассказывают о 2 таких случаях. Один из них произошел в Луганской области, а другой – на временно оккупированном Донбассе.

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Изнасиловали маленькую девочку

Мобилизированный россиянин, служащий в Кременной Луганской области, рассказал в телефонном разговоре своей девушке, что их не выпускают в город. По его словам, такие ограничения в передвижении наложили из-за случая изнасилования маленькой девочки.

Короче, вот эти военнослужащие изнасиловали 12-летнюю девочку. 10 человек. Их найти не могут. И потому не выпускают в город никого,

– объясняет захватчик.

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Еще один случай сексуального насилия произошел в Донецкой области.

Другой мобилизованный, воюющий на Бахмутском направлении, также пожаловался на подобные ограничения. По его словам, дезертиры изнасиловали одну из местных женщин.

Ну короче, теперь ни в город, никуда не уедем. Там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо дезертиры мобилизованные, либо добровольцы,

– делится оккупант с собеседником.

Похоже, россиян больше угнетают ограничения, чем то, что их собратья издеваются над мирным населением. В СБУ обещают, что выжившие оккупанты получат законное наказание за все свои преступления.

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Украинская разведка призвала россиян сдаться в плен

Херсон вернулся под контроль Украины 11 ноября. Украинский флаг развевался над городом.

Главное управление разведки Минобороны Украины призвало россиян, не успевших перебраться на левый берег, сдаться в плен.

По словам ГУР, пути отступления оккупантов находятся под огневым контролем украинской армии. Так что у них есть всего два варианта – умереть или сдаться.

Оккупанты, стремящиеся сохранить свою жизнь, могут обратиться на горячую линию: "Хочу жить". Украинская сторона гарантирует им безопасность, питание и возможность обмена в соответствии с Женевскими конвенциями.

В Херсон вернулась военная администрация, СБУ и Нацполиция: смотрите видео