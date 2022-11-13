12-річну дівчинку на Луганщині зґвалтували 10 окупантів

Російські нелюди продовжують цинічно порушувати всі закони та звичаї війни. Загарбники ґвалтують українських жінок та навіть дітей на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема СБУ отримала перехоплені розмови окупантів, де вони розповідають про 2 таких випадки. Один з них стався на Луганщині, а інший – на тимчасово окупованій Донеччині.

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Зґвалтували маленьку дівчинку

Мобілізований росіянин, що служить в Кремінній на Луганщині, розповів у телефонній розмові своїй дівчині, що їх не випускають у місто. За його словами, такі обмеження в пересуванні наклали через випадок зі зґвалтуванням маленької дівчинки.

Коротше, ось ці військовослужбовці зґвалтували 12-річну дівчинку. 10 осіб. Їх знайти не можуть. І тому не випускають у місто нікого,

– пояснює загарбник.

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Ще один випадок сексуального насилля стався на Донеччині

Інший мобілізований, який воює на Бахмутському напрямку, також поскаржився на подібні обмеження. За його словами, дезертири зґвалтували одну з місцевих жінок.

Ну коротше, тепер ні в місто, нікуди не виїдемо. Там дезертири, коротше, бабу зґвалтували. Або дезертири мобілізовані, або добровольці,

– ділиться окупант зі співрозмовником.

Схоже, росіян більше гнітять обмеження, ніж те, що їхні побратими знущаються із мирного населення. У СБУ обіцяють, що ті окупанти, які виживуть, отримають законне покарання за всі свої злочини.

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Українська розвідка закликала росіян здатися у полон

Херсон повернувся під контроль України 11 листопада. Український прапор замайорів над містом.

Головне управління розвідки Міноборони України закликало росіян, які не встигли перебратися на лівий берег, здатися в полон.

За словами ГУР, шляхи відступу окупантів перебувають під вогневим контролем української армії. Тож у них є всього два варіанти – померти або здатися.

Окупанти, які прагнуть зберегти своє життя, можуть звернутися на гарячу лінію: "Хочу жити". Українська сторона гарантує їм безпеку, харчування та можливість обміну відповідно до Женевських конвенцій.

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