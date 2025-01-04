У чому причина стрімкого обвалу рубля: розвідка Британії дала відповідь

У листопаді 2024 року російський рубль впав до рекордно низького рівня щодо долара з моменту вторгнення в Україну у 2022 році. Причиною цього називають американські санкції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Британії.

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Як рішення зберегти відсоткову ставку вплине на Росію

Так, 20 грудня Центробанк Росії ухвалив рішення зберегти відсоткові ставки на рівні 21%, є свідчить про відхід рішень для боротьби з інфляцією. У жовтні Центральний банк підвищив відсоткові ставки з 19% до 21% – це найвищий показник з початку повномаштабного вторгнення.

Як зазначає британська розвідка, критика високих процентних ставок зростає серед російського бізнесу. Однак інфляційний тиск також, імовірно, посилюється, зокрема через рекордне знецінення рубля.

"Падіння вартості рубля майже напевно було спричинене оголошенням про санкції щодо "Газпромбанку", після чого відбулася публікація економічної статистики, що вказує на тривалий перегрів російської економіки,

– пишуть у Міноборони Британії.

Центробанк Росії оголосив, що припинить купівлю іноземної валюти до 2025 року. Однак курс рубля залишався вище 100 за долар до 20 грудня 2024 року, що призвело до широких очікувань ринку щодо чергового підвищення процентної ставки. Як вказують у розвідці Британії, рішення утримувати відсоткові ставки на поточному рівні, ймовірно, посилить дисбаланси в економіці через інфляційні наслідки знецінення, брак робочої сили та високі державні витрати.