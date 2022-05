Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення бійців з "Азовсталі", – Подоляк

Низка ЗМІ повідомила, що голова партії "Голос" Кіра Рудик бере участі в перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя. Але виявилось, що це не так.

Спростування Подоляка участі Кіри Рудик в переговорному процесі по "Азовсталі"

Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами в ЗМІ з'явилася цитата: "український перемовник Кіра Рудик розкрила деталі переговорів щодо "Азовсталі"". Вперше таке формулювання використало авторитетне видання The New York Times.

Радник зазначив, що це здивувало українських журналістів. Але депутатки Кіри Рудик у переговорному процесі немає і ніколи не було. І його дивує, коли така інформація з’являється на шпальтах провідних видань.

Мені цілком зрозуміла природа подібної "інформації". Адже без утаємниченого натяку від самого депутата під час найкрутіших "переговорів" у столичних барах з іноземним журналістом такі казуси не трапляються. людина відверто прибрехала, видаючи себе, як мінімум, за місцевого Бонда, який бере участь у всіх ключових подіях. Зрозуміло, разом зі своїм фетиш-автоматом,

– сказав Подоляк.

За його словами, він не розуміє для чого це роблять і ставить кілька риторичних питань: Хочеться хайпанути на гучній темі "Азовсталі"? Хочеться заробити політичних балів та додати собі ваги? Невже немає розуміння, що будь-які подібні заяви лише шкодять крихкому процесу в такий відповідальний момент?

"Тому проста пропозиція до всіх, зокрема до "берегині автомата" Рудик: будь ласка, закінчуйте свої pr-перформанси, бо це дуже шкодить і переговорним процесам, і ефективному управлінню під час війни. А також виставляє країну в дивному вигляді в очах світової медійної спільноти" – додав радник.

Позиція Кіри Рудик

В коментарі для Української правди Кіра Рудик також підтвердила, що не бере участі в цьому переговорному процесі. І за її словами, в статті The New York Times про це не вказано. Але це не так, в матеріалі її підписують так: Kira Rudik, a member of parliament and leader of the Holos party, involved in negotiations about Azovstal, said on Tuesday afternoon (переклад: про це у вівторок вдень повідомила народний депутат, лідер партії "Голос" Кіра Рудик, яка бере участь у переговорах щодо "Азовсталі").

Після багатьох запитів ЗМІ, повідомляю, що я не беру участі у перемовинах щодо евакуації заручників з "Азовсталі". Мало того, в статті Нью-Йорк Таймс про це нема ні слова,

– сказала депутатка.

Також вона закликала максимально обережно поводитись з інформацією.