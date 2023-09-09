"Цинізм та презирство": представник Євросоюзу на саміті G20 публічно принизив Росію

У столиці Індії, Делі, відбувається саміт "Великої двадцятки". Президент Європейської ради публічно принизив державу-агресорку.

Президент Євроради Шарль Мішель звинуватив Росію у цинізмі. За його словами, пропозиція "подарувати" африканським країнам 1 мільйон тонн зерна після виходу з Чорноморської ініціативи, виглядає "пародією на щедрість".

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Росія нападає на українські порти

При цьому представник Євросоюзу звернувся до російського міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова. Він наголосив, що Росія не тільки вирішила вийти з цієї угоди, а й нападає на портову інфраструктуру України.

Ви блокуєте порти, які дають вихід до Чорного моря і навіть до Дунаю. І на довершення всього, Росія пропонує 1 мільйон тонн зерна африканським країнам як пародію на щедрість. Який цинізм і презирство до африканських країн, коли ми знаємо, що Чорноморська угода дотепер поставила понад 30 мільйонів тонн експорту здебільшого до найуразливіших країн,

– наголосив Шарль Мішель.

Водночас, за його словами, альтернативні маршрути дали змогу експортувати 40 мільйонів тонн зерна, тому “подарунок” Росії не тільки недоречний, а й цинічний.

Шарль Мішель також закликав боротися із тими, хто розв'язує війни.

"Це має наслідки, що виходять за рамки безпеки європейського континенту. Це має вплив у всьому світі. Це впливає на енергетику, інфляцію і погіршує енергетичну безпеку", – сказав він.

Президент Європейської ради також підкреслив, що підтримує той мир, який пропонує Володимир Зеленський.

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