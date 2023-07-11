"Фіналізуємо комюніке": Столтенберг сказав, чого чекати Україні від саміту у Вільнюсі

Україна отримає сильне повідомлення за підсумками саміту у Вільнюсі – обіцяють у Північноатлантичному Альянсі. Наразі країни-члени працюють над завершенням спільного комюніке.

На цьому наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час відкриття Громадського форуму НАТО 11 липня, інформує 24 Канал. Зокрема, Столтенберг упевнений, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України.

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На питання: чи можливо таке, що Україна отримає запрошення до НАТО, він відповів, що наразі йде завершальна робота щодо підсумкової заяви.

Ми зараз фіналізуємо комюніке, різні елементи будуть у ньому, потім ви можете прочитати їх. Будьте певні, там буде сильне повідомлення для України,

– заявив Столтенберг.

Україна близька до НАТО

За його словами, Україна наблизилась до НАТО і "настав час відобразити це в усіх рішеннях Альянсу".

"Ми маємо стояти за Україну стільки, скільки триває війна. Це повідомлення від Альянсу, відколи почалася війна. І треба пам'ятати, що війна почалася з 2014 року, а в 2022 році сталось повномасштабне вторгнення. Ми допомагали Україні з 2014 року. Я впевнений, що наші учасники підтвердять, що Україна стане членом НАТО", – зазначив Столтенберг.

Також за словами генсека, НАТО має багаторічну програму, щоб Україна володіла силами Альянсу.

У нас буде погоджувальна зустріч завтра, ми обговоримо ухвалення рішень. Україна пройшла довгий шлях з 2008 року, коли ми ухвалили ПДЧ,

– акцентував Столтенберг.

Він вкотре висловив думку, що у випадку, якщо російський диктатор Путін виграє Україну, це стане крахом не лише України, а й усього світу.

Коротко про можливі рішення у Вільнюсі

Упродовж кількох тижнів США, Велика Британія, Франція та Німеччина обговорювали питання гарантій безпеки з Україною, а також зверталися до країн-членів НАТО, а також ЄС та "Великої сімки".

Однак досі залишається інтригою, чи отримає наша країна політичне рішення від союзників щодо вступу в Альянс, чи партнери запропонують інший сценарій, на кшталт ізраїльського.

! Вже сьогодні у Вільнюсі стартує дводенний саміт НАТО. Україна очікує отримати чіткий сигнал від союзників, що після закінчення війни вона стане членом Альянсу.