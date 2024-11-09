У Києві дівчина скоїла самогубство на знаку метро "Осокорки": у поліції розповіли деталі

У Києві дівчина скоїла самогубство прямо біля станції метро "Осокорки". Її знайшли повішеною на знаку метро, що на вході в підземний перехід до станції.

Інформацію про самогубство дівчини підтвердив у коментарі 24 Каналу пресофіцер Дарницького управління поліції у Києві Євген Ласкін. До цього про інцидент писали місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про самогубство дівчини на знаку метро в Києві

Місцеві телеграм-канали та ЗМІ повідомляли, що тіло дівчини знайшли повішеним на знаку метро "Осокорки" вранці 9 листопада. За даними очевидців, на місце оперативно прибули правоохоронці та виявили, що дівчина здійснила суїцид за допомогою ремінця від сумки.

Пресофіцер Дарницького управління поліції у Києві Євген Ласкін підтвердив 24 Каналу наявність цього факту. За даними правоохоронця, це дійсно було самогубство.

Судмедекспертиза попередньо не виявила ознак насильницької смерті, але іншу інформацію вдасться отримати вже після розтину,

– сказав Ласкін.

Ласкін також наголосив, що самогубство скоїла 24-річна дівчина, 2000 року народження. Вона була жителькою Кіровоградської області. Наразі правоохоронці ще встановлюють всі обставини цієї трагедії.

Причина самогубства дівчини поки що лишається невідомою.