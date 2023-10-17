Протидія обходу санкцій, "Росатом" і діаманти: в Європарламенті закликали посилити обмеження

В Європарламенті обговорили ефективність санкцій ЄС проти Росії та закликали посилити обмеження. Країна-агресорка намагається обійти антиросійські санкції.

Наразі Єврокомісія працює над 12 пакетом санкцій та обговорює можливі замороження активів тих, хто допомагає Росії в обході санкцій. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу із пленарної сесії в Страсбурзі.

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Санкції мають ефект, але їх треба розширювати

Дідьє Рейндерс, єврокомісар з питань юстиції, під час виступу в Європарламенті заявив, що санкції мають великий вплив на російську економіку. За його словами, доходи Росії від нафти й газу значно скоротилися. Крім того, замороження активів Центрального банку Росії в Європі також має негативний вплив на рубль. Рейндерс зазначив, що Росія шукає способи для протидії наслідкам санкцій та продовжує живити військову машину.

Росія перетворює свою економіку на військову економіку, але виробництво зброї не поліпшить добробут російських громадян. (…) Санкції повинні бути реалізовані в повному обсязі. Ми тісно співпрацюємо з державами-членами та третіми країнами, щоб усунути прогалини та протидіяти обходу санкцій,

– сказав він.

Єврокомісар відзначив, що Єврокомісія разом із Європарламентом та Європейською радою обговорюють пропозицію директиви щодо запровадження санкцій та замороження активів тих людей та країн, які допомагають Росії в обході наявних обмежень. Це питання вже обговорили у Брюсселі під час вчорашнього засідання робочої групи всіх країн-членів ЄС.

"Росатом" та російські діаманти мають бути під забороною

Литовський європарламентар від групи ЄНП Андріус Кубілюс закликав запровадити додаткові санкції проти Росії, аби та не мала змогу і надалі спонсорувати війну. Кубілюс аргументував, що Москва планує збільшити оборонний бюджет на 70% у 2024 році.

За його словами, попри болючі санкції, Росія все ще може отримувати близько 700 мільйонів євро на день від експорту викопного палива. Крім того, Євросоюз все ще надсилає до Росії близько кількох мільярдів євро на місяць за імпорт нафти й газу. Кубілюс запропонував знизити верхню межу ціни на сиру нафту з 60 доларів до 30 доларів за барель. Також він закликає ввести ембарго на імпорт російського зрідженого газу та на імпорт палива, якщо воно виробляється з російської нафти.

Треба запровадити цінове обмеження на експорт російських аміачних добрив,

заборонити перевалку російської нафти та зрідженого газу через територіальні води та виключні економічні зони ЄС. Запровадити обмеження на європейські послуги з продажу танкерів, а також на європейські страхові послуги для танкерів якщо це стосується експорту російської нафти. Запровадити примусовий та централізований нагляд на новому рівні за виконанням санкцій,

– виступив Кубілюс в Європарламенті.

Європарламентар Влодзимеж Цімошевич заявив, що необхідно розглянути вторинні санкції проти країн, які допомагають Росії обходити санкції. Крім того, він закликав якнайшвидше знайти легальний спосіб конфіскації заморожених державних активів Росії.

Позиція Єврокомісії з цього приводу не відповідає дійсності, що цього не можна зробити законним шляхом. Щонайменше, ця позиція є неправильною як з юридичної, так і з політичної точки зору. Гроші повинні повернутися в Україну,

– сказав Цімошевич.

Європарламентарка Анна Фотига також закликала розширити санкційний лист. За її словами, до нового листу обмежень мають увійти діаманти, санкції проти "Росатому", а також розширення індивідуальних санкцій.

Я б також додала б країни, які дозволяють Росії обходити санкції, і це вказує на необхідність розширення міні-санкцій, запроваджених у липні проти Білорусі. Тобто, Лукашенко є спільником Росії, і його режим також має бути покараний,

– заявила Фотига.

Заборона в’їзду для російських авто: не всі задоволенні цим рішенням

Європарламентар Сергій Лагодинський від групи Зелених заявив, що санкції мають позбавити російський уряд і російську машину можливості продовжувати фінансувати цю війну. Втім, він не підтримує запровадження заборони щодо в’їзду до ЄС автомобілів на російських номерах, а також обмеження щодо перевезення особистих речей з Росії.

Водночас, поки митники ЄС полювали на російських дисидентів та їхні особисті автомобілі, ми чули про зняття санкцій з ключових гравців медіа-ландшафту в Росії на основі двох статей у ЗМІ. Це той професіоналізм, якого ми хочемо в нашій санкційній політиці? Ми чуємо повідомлення про санкційні списки, які створюються на основі статей у Вікіпедії. Це той професіоналізм, який ми маємо?

– сказав депутат.

Очікується, що європарламентарі проголосують за відповідну резолюцію під час пленарного засідання в середині листопада у Брюсселі.

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