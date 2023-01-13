ЄС в 10 пакеті санкцій може обмежити ядерний сектор Росії: коли його ухвалять

Польща і Литва хочуть, щоб Європейський Союз наклав обмеження на ядерний сектор Росії в межах нового санкційного пакета. Також ЄС закликають заборонити більше пропагандистських ЗМІ.

Про це на умовах анонімності розповіли високопоставлені дипломати з Польщі та Литви. У 10 пакет також пропонуватимуть відключення ще більшої кількості російських банків від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.

Цікаво Путін підкуповує бідних, але збільшення виплат не врятує Росію від зубожіння, – Bloomberg

10 пакет санкцій може бути готовим до річниці вторгнення

За словами дипломатів, 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії має бути готовий до першої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну, тобто 24 лютого.

Отримати необхідну одностайність в ЄС для запровадження нових санкцій стає дедалі важче. Проте ми запропонуємо новий амбітний пакет,

– зауважив один з дипломатів.

Литва та Польща також хотіли б нових санкцій проти союзниці Кремля Білорусі, яка має лазівки, що дозволяють їй обходити європейські обмеження щодо торгівлі товарами, зокрема меблями.

Це перегукується із заявою президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про те, що ЄС запровадить санкції проти Білорусі за допомогу Росії у війні.

Україна закликала включити "Росатом" в санкційний список

Україна вже закликала ЄС включити російську державну ядерну енергетичну компанію "Росатом" до наступного пакета санкцій. Такі обмеження поки блокують, зокрема Угорщина.

Країна має 4 ядерні реактори, побудовані в Росії. Ба більше, Угорщина планує збільшити їхню кількість ще на два. Їх має побудувати "Росатомом".

Вам комфортно мати такого партнера? Який вдирається в сусідню країну і водночас будує вашу атомну станцію?,

– заявив високопоставлений український дипломат, який брав участь у зустрічі з дипломатами ЄС в Брюсселі.

"Росатом" або його керівництво пропонують внести до чорного списку як перший крок, який має призвести до згортання співпраці ЄС з російською ядерною галуззю.

Також європейські дипломати заявили, що через нові санкції ЄС вони знову спробують:

припинити торгівлю бельгійськими діамантами з Росією;

розширити заборону на торгівлю товарами, які можуть бути використані у військових цілях.

Наразі в санкційному списку ЄС перебувають близько 1300 фізичних та 120 юридичних осіб. Також проти країни-агресорки запровадили економічні санкції, які охоплюють торгівлю, транспорт, енергетику, банківську справу, засоби масової інформації та оборонну сферу.